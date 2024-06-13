Muharrem İnce, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştüğünü bildirdi.

İnce, paylaşımında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Ankara'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i genel merkezimizde ağırladık. Ankara'nın göbeğinde yaşanan bu cinayet ve azmettiricileri yargı önünde hesap verene kadar Ateş ailesinin daima yanında olacağım."