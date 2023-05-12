Muharrem İnce soruşturmasıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, sosyal medyadan sahte belge ve fotoğraflarla dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildiğini bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce hakkında, özellikle 9-10 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi.

Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, bahse konu fotoğrafların yurt dışı menşeli farklı sitelerden alındığı, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi.

Provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısını tespit eden emniyet, elde edilen bilgileri, hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderdi.