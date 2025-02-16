Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek: Tarih belli oldu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret edecek.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceğini duyurdu.
Yarın Silivri Cezaevi’nde Sayın Ümit Özdağ’ı ziyaret edeceğim. Kendisinin bir mesajı olursa sizlerle paylaşacağım. https://t.co/bZucFdkZi6— Muharrem İNCE (@vekilince) February 16, 2025