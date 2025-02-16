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Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek: Tarih belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret edecek. 

Haber Merkezi
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Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek: Tarih belli oldu
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceğini duyurdu. 

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