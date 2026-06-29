Muharrem İnce yanıtladı: Özgür Özel yeni parti kurarsa katılacak mı?

Muharrem İnce, CHP'de yönetimin "mutlak butlan" kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinde kalması halinde Özgür Özel tarafından kurulması beklenen yeni partiye katılmayacağını söyledi.

"Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım"

Gazeteci Mustafa Balbay, İnce ile görüşmesinin detaylarını anlattı.

Balbay'ın aktardığına göre İnce, kendisine yöneltilen "Yeni parti kurulursa katılacak mısınız?" sorusunu "Ben CHP'de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım" diyerek yanıt verdi.

Özgür Özel zamanı CHP'ye dönmüştü

2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kurultaydaki delege sisteminden şikâyet ederek CHP'den istifa etmiş ve 2021 yılında Memleket Partisi'ni kurmuştu. 2023 yılında bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olan İnce, seçime kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protestolara destek vererek Saraçhane mitinglerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında yer alan İnce, geçen sene CHP'ye geri dönmüştü.