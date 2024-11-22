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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na destek: Buna itirazım var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaya katılacağını açıkladı. İnce "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan değil, söylediği sözlerden dolayı siyasi yasak istemiyle yargılanmaktadır. Buna itirazım var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na destek: Buna itirazım var
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CHP'nin 7.  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan, 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen dava, cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, davaya katılacağını belirtti.

"Buna itirazım var"

"Siyasetçiler, söyledikleri sözlerden dolayı yargılanmamalıdır" diyen İnce, "Ancak yolsuzluğa bulaşırsa ve Cumhuriyet yasalarına aykırı bir tutum içerisinde bulunursa yargılanmalıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan değil, söylediği sözlerden dolayı siyasi yasak istemiyle yargılanmaktadır. Buna itirazım var" ifadelerini kullandı.

"Ankara Adliyesi’nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davayı takip edeceğim"

Kendisine de siyasi yasak talebiyle dava açıldığını hatırlatan İnce, "Ben siyasi yasak istemiyle yargılandım, iktidarı eleştirdiğim için hakkımda fezlekeler düzenledi, davalar açıldı. O günlerde o davalarla uğraşırken yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Bu nedenle yarın Ankara Adliyesi’nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davayı takip edeceğim. Amacım; iktidarın silah olarak kullandığı siyasallaşan iktidar yargısına karşı bir duruş göstermektir" dedi.

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