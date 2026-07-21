Muhittin Böcek 18. kez hastaneye kaldırıldı
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde rahatsızlanarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Muhittin Böcek, kaldığı cezaevinde rahatsızlanması üzerine Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Böcek'in aşırı sıcak ve nem nedeniyle ağzında enfeksiyon oluştuğu belirtildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaldığı Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde rahatsızlandı.
Gazeteci Ali Taş'ın aktardığı bilgilere göre Böcek, sağlık sorunları nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Böylece Böcek'in tutuklanmasının ardından hastaneye sevk sayısı 18'e yükseldi.
Aşırı sıcak ve nem nedeniyle enfeksiyon oluştu
Aktarılan bilgilere göre Muhittin Böcek'in aşırı sıcak ve nemin etkisiyle ağzında enfeksiyon oluştuğu öğrenildi.
Böcek'in hastanedeki tedavisinin ardından sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.
Dördüncü kez hakim karşısına çıkacak
Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı.
Tutuklu yargılanan Böcek'in davası devam ederken, bir sonraki duruşmanın 8 Eylül 2026 tarihinde görüleceği ve sanığın dördüncü kez hakim karşısına çıkmasının beklendiği öğrenildi.