Muhittin Böcek, adaylık iddialarıyla ilgili konuştu: Suskunluğumuz asaletimizden

13’üncü Antalya Kitap Fuarı Basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, soruları yanıtladı. Kitap Fuarı’nın yanı sıra adaylığı ve iptal edilen Altın Portakal ile ilgili soruları da yanıtlayan Muhittin Böcek, net kararını önümüzdeki günlerce paylaşacağını söyledi.

Bazı ulusal yayın organlarında adaylığında sorun olduğu iddiasının sorulması üzerine Muhittin Böcek, "Suskunluğumuz asaletimizdendir. 29 yılımı hep böyle olaylarla, zaman zaman seçim süreci yaklaştığında işine gelen, gelmeyen, gönlünden adaylık geçiren arkadaşlar olabilir. Bunları çok görmüyorum. Ben açıklamamı önümüzdeki günlerde net yaparım. Antalyalı hemşehrilerimden her 5 yılda bir helallik alırım. Ben hep hesabımı 5 yıllık yaparım. Antalya’mızda Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 25 yılın başarı hikayesiyle Antalya’mızı ‘planlı, kurallı, kimlikli kent, ben, sen yok, biz varız’ diyerek yöneteceğimizi söyledik ve onu yaptık. Hiç borç lügatı yapmadık. Yaptığımız yatırımlar, her şey ortadadır. Aday adayı olan, olacak olan arkadaşların dürüstçe işlerini yapmalarını dilerim. Ben bugüne kadar Antalya’mızda 5 yıllık süreçte hep helalleştim. Önce Allah’ıma sonra halkıma hesap vererek bugünlere geldim. Beni seven, seçen insanları hiç mahcup etmedim. Seçim furyası bir taraftan gelinir gidilir, siyasi partiler, değişiklikler olabilir ama biz asla yerimizdeyiz. Ne gerekiyorsa önümüzdeki günlerde sevgili Antalyalılarımızla paylaşacağım” ifadelerine yer verdi.

Böcek, Antalya’ya Kültür Merkezi düşüncesinin olup olmadığı yönündeki bir soruya ise “Seçim bildirgemi şimdiden açıklamış olmayayım.” şeklinde cevap verdi.

"Altın Portakal’ı yapacağım"

İptal edilen 60’ıncı Altın Portakal Film Festivali’nin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Böcek, "60’ıncı Altın Portakal Festivali’ni her şeye rağmen yine de yapacağım. Hepsinin tarihlerini hiç merak etmeyin söyleyeceğim. Altın Portakal’a hiç emeği olmayan, heykelciklerimizi siyaha boyayanlar, ayrıca kısa metraj, uzun metraj belgesel olmayan, sinema okulu olmayan bir yerden bugünlere getirmiş birisi olarak bütün engellemelere rağmen Antalya’da 60’ıncı Altın Portakal’ı nasip olursa Muhittin Böcek ve ekibi olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.