Muhittin Böcek ek ifade verdi: İmamoğlu beni aday yapmak için 15 milyon Euro istedi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 Haziran 2026’da verdiği ilk ifadenin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ek ifade verdi.

Böcek, “hatırladığı yeni hususları” anlatmak üzere verdiği ifadede, 2024 yerel seçimleri öncesindeki adaylık sürecine ilişkin Ekrem İmamoğlu hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre Böcek, İmamoğlu’nun adaylık konusunda tercihini kendisinden yana kullanacağını söylediğini ancak bunun karşılığında yaklaşık 15 milyon Euro maddi destek istediğini öne sürdü. Böcek ayrıca bu tutarın 5 milyon Euro'sunun “havala” olarak adlandırdığı yöntemle gönderildiğini iddia etti.

Söz konusu anlatımlar Böcek’in savcılık ifadesindeki iddialar olup, haberde aktarılan içerikte Ekrem İmamoğlu’nun bu iddialara ilişkin yanıtına yer verilmedi.

"Yaklaşık 15 milyon Euro maddi destek istediğini söyledi"

Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesindeki sürece ilişkin ek ifadesinde, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü öğrendikten sonra 30 Kasım 2023’te özel kalemi Yasin Yellice ile İstanbul’a gittiğini anlattı.

Böcek ifadesinde şunları söyledi:

"Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini, başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştireceğini öğrenmem üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemim Yasin Yellice ile birlikte İstanbul'a gittim. Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleştirdiğimiz görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon Euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı belirttim."

5 milyon euro için 'havala' iddiası

Muhittin Böcek, İstanbul’dan döndükten sonra seçim bütçesi için ayırdığı parayı tamamlamak amacıyla ismini açıklamadığı bir dostuna başvurduğunu söyledi.

Böcek, söz konusu kişinin kendisine “havala” olarak adlandırılan bir para transfer yönteminden bahsettiğini belirterek süreci şöyle anlattı:

"Dostum bana havala isimli bir sistemden bahsetti. Parayı elden götürmek yerine bu sistemle daha güvenli ve hızlı teslim edebileceğimizi söyledi. Yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti ve ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini belirtti. Aynı 100 TL'yi üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı not kağıdıyla zarfa koyup bana verdi. Zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek parayı teslim alabilirler' dedi. Benden zarfı alıp Ekrem İmamoğlu'na teslim ettim."

İfadesinde 'Taç Döviz' adını verdi

Savcılığın parayı teslim aldığı kişinin kimliği ve notta yer alan detaylara ilişkin sorusu üzerine Böcek, kendisine yardımcı olduğunu söylediği kişinin kimliğini açıklamak istemedi.

Böcek, not kâğıdında ise Kapalıçarşı’daki “Taç Döviz” isminin yer aldığını hatırladığını ifade etti.

"Zarfı teslim ettim"

Böcek, 16 Aralık 2023’te Ekrem İmamoğlu’nu arayarak randevu aldığını, ertesi gün İstanbul’da yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde görüştüklerini söyledi.

Böcek ifadesinde şu iddiada bulundu:

"Burada kendisine dostumun vermiş olduğu, içerisinde 100 TL para ve not kağıdı bulunan zarfı teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Kalan ödemeyi ise kendisi tutuklandığı için yapamadım."