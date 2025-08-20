  1. Ekonomim
Muhittin Böcek: Geri dönüşü olmayan bir ihtimalin kurbanı olmak istemiyorum

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bugün itibariyle günlük 16 ilaç kullanıyorum. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihtimalin kurbanı olmak istemiyorum. Daha yargı sürecim başlamadan peşinen cezaya dönüşen tutukluluk halimin hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu bilsem de adalete olan inancımdan vazgeçmeyeceğim" dedi.

Oğlu da gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.. 

Muhittin Böcek, açıklamasında "Yüce Türk Milletine; hepinizin bildiği gibi Covid döneminde 108 gün yoğun bakımlarda yaşam mücadelesi verdim. O günlerin izlerini hala bedenimde taşımaktayım. Bu izler kalıcı hasarlara dönüştü. Akciğerlerimdeki tahribat nedeniyle kapalı alanlarda nefes almakta zorlanıyorum. Uzun süredir şeker, tansiyon, kalp ve prostat hastasıyım, üçüncü anjiyomu oldum.

"Bugün itibariyle günlük 16 ilaç kullanıyorum"

Bugün itibariyle günlük 16 ilaç kullanıyorum. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihtimalin kurbanı olmak istemiyorum. Daha yargı sürecim başlamadan peşinen cezaya dönüşen tutukluluk halimin hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu bilsem de adalete olan inancımdan vazgeçmeyeceğim. Bu satırlarım sadece benim değil, benim gibi sağlık sorunları yaşayan tüm tutukluların tutuksuz yargılanması adına; hukukun, vicdanın ve insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimle…" ifadelerini kullandı. 

