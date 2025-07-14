Tutuklu Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!
Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklanan ve sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Muhittin Böcek, kaldığı Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde rahatsızlanarak revire başvurdu.
Böcek, cezaevinden ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi
Kalp rahatsızlığı şikayetinde bulunan Muhittin Böcek, cezaevinden ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Böcek’in yeniden cezaevine nakledileceği bildirildi.