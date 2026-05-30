Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, avukat görüşü sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Gazeteci Ali Taş'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre, 5 Temmuz 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cumartesi akşam saatlerinde yaşadığı çok şiddetli öksürük nöbeti nedeniyle avukat görüşünü yarım bıraktı. Böcek'in öksürük krizi kesilmeyince hastaneye kaldırıldı.
'COVID döneminde yaşadığım semptomları yaşıyorum' dediği belirtilen Muhittin Böcek'in geçen hafta içerisinde akciğerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle cezaevinde çok ciddi öksürük krizleri geçirdiği belirtilmişti.