Muhittin Böcek soruşturması: Özel kalem personeline tutuklama talebi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında “rüşvet verme” iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Belediyede Özel Kalem personeli olarak görev yapan ve Başkan’ın yakın ekibinde bulunan Yasin Yellice, Antalya’da gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ifadesi alınan Yellice, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Yeniden gözaltına alındı

Soruşturma sürecinde dikkat çeken detaylardan biri, Yasin Yellice’nin daha önce de aynı dosya kapsamında gözaltına alınmış olmasıydı. İlk gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılan Yellice, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah saatlerinde Antalya’da yeniden emniyet güçlerince gözaltına alındı. Antalya Emniyeti’ndeki işlemlerinin ardından hızla İstanbul’a nakledilen Yellice’nin, Muhittin Böcek’in ağabeyinin damadı olduğu öğrenildi.