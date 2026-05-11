Muhittin Böcek ve oğlu itirafçı olmuştu! Gelini de etkin pişmanlık başvuru yaptı
Yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuru yapmıştı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'inde etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuru yaptığı öğrenildi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan ifade vermişti. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de etkin pişmanlık başvurusu yaptığı ve ifade verdiği öğrenildi.