Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadeleri CHP'de nasıl yankılandı?

CHP'nin yerel yönetimlerine yönelik soruşturmalar görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yanı sıra eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" ifadeleriyle yeni boyut kazandı.

Söz konusu ifadeler CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yakın çevresiyle ilişkilendirilen iddiaları gündeme taşırken, süreç CHP ile ilgili kurultay ve mutlak butlan tartışmalarını da canlandırdı.

CHP ne düşünüyor?

Peki CHP tüm bu gelişmeleri nasıl okuyor ve değerlendiriyor?

Ekrem İmamoğlu duruşmaları ile kamuoyunun yine ikna edilemediğini aktaran CHP'li bir yetkili, yapılan pek çok ankette CHP'nin oylarının yüzde 30'ların üstünde seyrettiğini belirtiyor ve "Eğer oyumuz eskisi gibi yüzde 24'lere düşseydi bu operasyonların hiçbirini göremezdiniz" yorumunu yapıyor.

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'e konuşan aynı yetkili bu soruşturmaların ve verilen ifadelerin ekonomik zorluklar içindeki toplumun ana gündemi olmadığını, içi doldurulamayan iddiaların inanılır bulunmadığını aktararak "Bunların halkta bir karşılığı yok. Çünkü toplum çok yakından biliyor ki; bu iktidar kadar hırsızlık yapan başka bir iktidar yok. O durumda zaten soruşturmalar anlamsız geliyor" diye konuşuyor.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ifadesinde dile getirdiği 1 milyon euro iddiasındaki ayrıntıların da belirsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunu söyleyen hukukçu bir CHP'li kurmay, bu iddialara ilişkin rüşvet suçlamasının yapılamayacağını çünkü rüşvetin söz konusu olması için "bir para alışverişinin yapılmaması gereken bir işin yapılması ya da yapılması gereken bir işin yapılmaması amacıyla kamu görevlisi ile anlaşılarak menfaat elde edilmesi" gerektiğini söylüyor.

CHP'liler bu soruşturmalar ile CHP'ye "mutlak butlan" ilan edilmesinin gündeme gelip gelemeyeceğinin sorulması üzerine ise mutlak butlanın siyasette tüm taşları yerinden oynatarak kaos yaratacağını ve ayrıca ekonominin Türkiye'de çok partili siyasi hayatın fiilen bitirilmesi anlamını taşıyacak bu adımın altından kalkamayacağını vurguluyor.

İktidara yakın bazı basın organlarında yer alan, etkin pişmanlık ifadeleri nedeniyle CHP'ye yönelik kapatma davası açılabileceği yönündeki iddialar da şu an için CHP'de gerçekçi ve hukuki bulunmuyor.

DW Türkçe'ye konuşan hukukçu kurmaylar, "bağış" nedeniyle kapatmanın söz konusu olamayacağını belirterek, mevcut davalar devam ederken ortaya atılanların sadece bir iddia niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.

Muhittin Böcek ve oğlunun ifadelerinde neler yer aldı?

Antalya'da Böcek ailesiyle ilgili soruşturmanın kökeni, Temmuz 2025'te Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" iddialarına dayanıyor.

Muhittin Böcek 5 Temmuz 2025'te gözaltına alındı, görevden uzaklaştırıldı ve tutuklandı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise o sırada yurt dışındaydı ve 19 Ağustos 2025'te Antalya'ya döndüğünde gözaltına alınarak tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep K. ve şimdiki gelini Zuhal Böcek de gözaltına alındı.

İlk ifadelerinde ve savunma aşamasında Muhittin Böcek suçlamaları reddederken, davanın "siyasi" olduğunu söyledi ve "hiçbir ihaleden menfaat sağlamadık" dedi.

Mart 2026'da ise Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını sorgulayarak bazı tapu belgeleri paylaştı.

Gürlek bu iddialara verdiği yanıtta Özel'e dava açacağını söylerken, ayrıca tutuklu Muhittin Böcek ile ilgili konuştu.

Gürlek, "Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek ve Muhittin Böcek. Kendisinin Muhittin Böcek'ten aday olmak için para istediği iddiası var. Zaten bunu Muhittin Böcek de açıklayacak. Ama zamanı var" dedi.

Bu süreçte önemli bir gelişme olarak Böcek ailesine ilişkin özel yaşam görüntüleri sızdırıldı. Böcek ailesiyle ilgili görüntüler Nisan 2026 sonunda sosyal medyada dolaşıma girdi. Gökhan Böcek ve eşi Zuhal Böcek'e ait olduğu iddia edilen mahrem videolar ve fotoğraflar sosyal medya hesaplarına servis edildi.

Özgür Özel, son grup toplantısında Muhittin Böcek'in gelini ve oğlu üzerinden yapılan iddiaların bir operasyonun parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gelininin aslında Muhittin Böcek'in sevgilisi olduğu, çocuğun Muhittin Böcek'ten olduğu, oğluyla evlendirdiği gibi iğrenç iftirayla bir video servis ettiler. 'Devamı gelecek' dediler. Biz de basından okuduk. Gökhan Böcek'in sinir krizi geçirdiği, 'Tamam getirin ne istiyorsanız imzalayacağım' dediği ortaya çıktı."

Etkin pişmanlıktan faydalanan Gökhan Böcek, 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, Özgür Özel'in talimatıyla CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini öne sürdü.

İddiaya göre, Böcek de iş insanı ve esnaftan bu parayı toplayarak, Ağbaba'ya verilmek üzere CHP Genel Merkezi'nde ismini bilmediği bir kişiye teslim etti.

Gökhan Böcek ayrıca seçim lansmanı için 200 bin dolarlık bir destekten de bahsetti.

Veli Ağbaba ise iddiaları reddederek Gökhan Böcek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muhittin Böcek de yine etkin pişmanlıktan faydalanarak 11 Mayıs'ta Antalya Adliyesi'nde yaklaşık 8,5 saat süren ifadede oğlunun beyanlarını doğruladı.

"Oğlumun ifadesi doğrudur, ben de 'gereğini yap' talimatı verdim" dediği öğrenildi. Ancak Muhittin Böcek bu paranın adaylığı ile ilgisi bulunmadığını da söyleyerek "Benim belediye başkanlığı adaylığım diğer başkan adaylarına göre geç açıklanmıştır. Ancak bunun parasal herhangi bir menfaat teminiyle ilgisi bulunmamaktadır. Dediğim gibi bu gecikme Gökhan Zeybek'in bana söylediği DEM Parti ile yapılacak olan görüşmeden ve o dönemde partinin içinde bulunduğu yoğunluktan kaynaklanmaktaydı" dedi.

Özkan Yalım'ın ek ifadelerinde neler var?

Antalya'ya benzer bir süreç Uşak için de yaşandı. Mart 2026'da tutuklanan ve CHP'den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ilk ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

Bu arada Yalım'ın özel yaşamına dair görüntüler, 27-28 Mart 2026'da Ankara'daki otel odasında gözaltına alındığı sırada polisin çektiği yarı çıplak görüntüler basına sızdırıldı.

Yalım, 7 Mayıs'ta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. 12 Mayıs'ta da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 5 saatlik ek ifade veren Yalım, 2023 CHP 38'inci Olağan Kurultayı öncesi Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini iddia etti.

Yalım, 200 bin TL'yi Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini ileri sürdü.

Özkan Yalım ayrıca yaklaşık 600-700 delegeyle temas kurduğunu, bazı delegelerin çocuk veya akrabalarına belediye işleri karşılığında Özel'e destek verdiklerini öne sürdü.

Bu ifadenin ardından iddialarda adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.

Öte yandan CHP bugün yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı Bakanlık Basın Müşaviri'nin "Word" dosyasına alınan ve değiştirilen tutuklu ifadelerini basına servis ettiğini öne sürdü.

Tarafsız olması gereken, 86 milyonun hukukundan sorumlu olan bir Adalet Bakanlığı, kumpasçılık yapar mı?

Bugün suçüstü yakalandılar!

Bakanlık Basın Müşaviri, "Word" dosyasına alınan ve değiştirilen tutuklu ifadelerini basına servis ediyor.

Orijinal PDF dosyalarına bakınca yapılan… pic.twitter.com/RxKHB5w0Uc — CHP İletişim (@CHP_iletisim) May 13, 2026

CHP İletişim sosyal medya hesabı, Adalet Bakanlığından gönderilen ifadelerin görüntülerini paylaşarak, "Tarafsız olması gereken, 86 milyonun hukukundan sorumlu olan bir Adalet Bakanlığı, kumpasçılık yapar mı? Bugün suçüstü yakalandılar!" ifadesini kullandı.