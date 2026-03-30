Muhittin Böcek'in Başdanışman Cem Oğuz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları kapsamında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Başdanışmanı Cem Oğuz ile belediye çalışanı Buse K. evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cem Oğuz ile Buse K.'nın, işlemlerinin devamı için İstanbul'a nakledileceği öğrenildi.

Soruşturma genişliyor

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce de bazı isimler hakkında adli işlemler uygulanmıştı. Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın G. ile Özer U., İstanbul'da tamamlanan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Bu tutuklamaların ardından 29 Mart Pazar günü belediyenin Özel Kalem biriminde görevli Yasin Y. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.