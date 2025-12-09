  1. Ekonomim
Muhittin Böcek’in iddianamesi tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik, “rüşvet” ve “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve soruşturma kapsamında tutuklanan isimler hakkında iddianame tamamlandı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında “rüşvet” ve “yolsuzluk” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerle ilgili iddianame tamamlandı.

Cumhuriyet’in aktardığı bilgilere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yaklaşık 1.200 sayfalık iddianame, bu hafta sonuna kadar mahkemeye sunulacak. İddianamenin kabul edilmesi halinde mahkeme duruşma tarihini belirleyecek.

Soruşturma süreci

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Başkan Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alınmış, Böcek’in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurtdışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurtdışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

