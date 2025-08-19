  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı
Takip Et

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı
Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltı kararı olan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı.

195 milyon lira rüşvet iddiası

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 12 Ağustos'ta yürüttüğü bir rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 17 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmaya göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan dört şüpheli (A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y.), hak ediş ödemelerini alabilmek için Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Ne olmuştu?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam kalıcı olacakCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam kalıcı olacakEkonomi

 

ASO Başkanı Ardıç: Ankara, İstanbul’u geride bıraktıASO Başkanı Ardıç: Ankara, İstanbul’u geride bıraktıEkonomi

 

Balıkesir Sındırgı'da bir deprem dahaBalıkesir Sındırgı'da bir deprem dahaGündem

 

Narin Güran'ın ailesi: Somut deliller aile üyelerimizin masumiyetini doğrulamaktadırNarin Güran'ın ailesi: Somut deliller aile üyelerimizin masumiyetini doğrulamaktadırGündem

 

Gündem
‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu
Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldı
Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldı
Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı
Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı
Memurlar Hakem Heyeti’ne seslendi: Papua Yeni Gine Kinası’yla zam verin!
Memurlar Hakem Heyeti’ne seslendi: Papua Yeni Gine Kinası’yla zam verin!
Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor