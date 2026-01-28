Muhittin Böcek'in oğlu ve gelinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile gelinine ilişkin uyuşturucu testlerinin sonuçları açıklandı. Adli süreç kapsamında yapılan analizlerde, tutuklu bulunan Gökhan Böcek’in yanı sıra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gelininin kokain testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

İki ayrı işlemle toplam 55 milyon 200 bin lira gönderdi

Dosya kapsamında alınan ifadeler ve mali incelemelerde, Mustafa Gökhan Böcek'in Zeynep Kerimoğlu ile yürüttüğü boşanma sürecinde kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan iş insanı B.Ç.'den para talep ettiği iddiasına yer verildi. İddianamede, B.Ç.'nin bir döviz bürosu aracılığıyla iki ayrı işlemle toplam 55 milyon 200 bin lira gönderdiğinin belirlendiği ifade edildi. Söz konusu paranın Mustafa Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e ulaştığı, Mustafa Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu'nun 30 Ekim 2024'te boşandığı, para transferinin ise 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildiği iddianamede yer aldı.

Test sonuçları pozitif çıktı

İddianamede, Zuhal Böcek'e ait el konulan dijital materyallerin incelenmesi ve kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan e-posta ihbarı üzerine Zuhal Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'ten alınan vücut örneklerinde kokain kullanımına rastlandığı bilgisine de yer verildi. Bu tespitler üzerine "uyuşturucu madde kullanmak" suçuna ilişkin her iki şüpheli yönünden dosyanın ayrılarak, ilgili soruşturma bürosuna gönderildiği belirtildi. Tutuklu bulunan Gökhan Böcek’in ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gelininin uyuşturucu (Kokain) testi pozitif çıktı.