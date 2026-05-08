Muhittin Böcek'in savunması: Müştekiler korkularından hakkımda isnatta bulunmuşlardır

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede; 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

Yöneltilen suçlamalar

İddianamede; Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap', 'Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ve 'Haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

İddianame kabul edildi

İddianamede; sanıklardan el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada, Mehmet Okan Kaya ve İlker Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık dün görülen duruşmanın ara mütalaasında; tutuklu sanık Fazlı Ateş’in tahliyesine, sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına, adli kontrol şartıyla serbest olan sanıkların adli kontrollerinin devamını talep etti. Muhittin Böcek'in sağlık raporlarında cezaevi koşullarında kalmasını engelleyecek bir durum olmadığı da ifade edildi.

Duruşmaya devam edildi

3’ü tutuklu 41 sanığın yargılamasına, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi. Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş, duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Fazlı Ateş, ara mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Sayın savcımın mütalaasına katılıyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mütalaaya ilişkin savunma yapan Gökhan Böcek ise "Avukatım esasa ilişkin savunmasını verecektir. Ben bu aşamada tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'Suçum olmadığı gün gibi ortada'

Mütalaaya itiraz eden Muhittin Böcek ise suçsuz olduğunu belirterek, "Duruşmaların başladığı günden bugüne kadar şahsıma yöneltilen suçlamalara yönelik olarak müşteki, şüpheli, sanık ve tanık tüm ifadeleri dikkatlice dinledim. Önceki ifadeleri de dikkatlice okudum. Bu suçlamalarda hiçbir müşteki, doğrudan benim tarafıma kendilerine dönük bir tehdit, zorlama, gibi bir beyanda bulunmamışlar. Hatta bu düşüncelerin çoğunluğu ne iddia ettikleri anda ne de sonrasında benimle herhangi bir görüşme yapmadıklarını açıkça ortaya koymuştur. Müştekiler, ilk ifadelerinde benim adımı dahi anmamışken sonrasında ya tutuklanınca çıkmak için ya da tutuklanma korkusuyla olmayacak şekilde hakkımda isnatta bulunmuşlardır. Gerek bu tutumları gerek kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarla kendi kendileriyle belirsiz bir hale düştüler. Özetle iddianamede şahsıma yönlendirilen suçların oluşmadığı gün gibi ortaya çıktığı kanaatindeyim" dedi.

'Davamız siyasidir'

Tüm mal varlığının babasından kaldığını kaydeden Böcek, "18 Nisan 1999’dan bu güne kadar eksiksiz mal beyanı verdim. Tüm mal varlığım babam Mustafa Böcek adına, 107 dönüm kalan yerlerdir. Mal beyanımda yazılanlar beni üzmüştür. Antalyalılar benim hayırsever olduğumu bilir. Kaynağı belirsiz, fahiş bir artış olmuşçasına itibar suikastına uğruyorum. Davamız siyasidir. Günlerdir Antalya kamuoyunda gizlilik kararı olmasına rağmen, masumiyet karinesi olmasına rağmen o gün sonrası benim avukatlarımda olmayan bilgi, gizlilik kararına rağmen 2-3 kalemşorun yapmış olduğu karalama, her türlü alçaklığı yaptılar. Onlarla ilgili davam da devam edecek. Hatta ben devletime, milletime, adliyemize güvendiğim için hiç tereddüt etmeden cep telefonumun şifresini vermiştim. Bunu zaten Sayın Bakanımıza da yazacağım, 86 milyonun bakanı olacağımızı söyledi Akın Gürlek. Ondan da rica edeceğim. İnsanın ailesi var, çocukları var, torunu var ve özel hayatı var. Bunlarla ilgili de çok üzgünüm. Kızgınım ve kırgınım aynı zamanda. Bu nasıl oluyor? Sayın Bakanımıza da söyleyeceğim. Ondan da rica edeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanın ailesi var, çocukları var, torunu var. Özel hayatı var" diye konuştu.

'Tahliyemi talep ediyorum'

Sağlık raporu ile ilgili savunma yapan Böcek, "Alınan heyet raporunda kronik olarak kabul edilen hastalıklarım yazıldı ancak sonuç kısmı beni çok üzdü. Türkiye'de en ağır Kovidi'ni geçirdim. 32 yıldır işimi yapıyorum. Daha bir kere rapor almadım. Bizi herkes bilir, Allah büyük. Ben iyiysem neden cezaevine girdiğimde kullandığım ilaç sayısı 12'yken bugün 22’ye çıktı. 16 ilaç kronik hastalığıma bağlıdır. Diğer vahim hastalığım ise uyku apnesidir. Uyku apnesi için kullanmam gereken ekipmanlar cezaevinin havasız koşuluna uygun değildir. Gelinen aşama itibarıyla 10 aydır tutuklu oluşum, sanık, müşteki, tanık ifadeleri tamamlanmış, bu suretle delil karatma gibi bir olasılıktan söz edilemez. Tahliyemi talep ediyorum. Belediyemi hiçbir zaman kamu zararına uğratmadım. Adalet mülkün temelidir, Sayın Mahkeme Başkanı ve heyet bunu gösterdi" dedi.