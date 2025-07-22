  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Muhittin Böcek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi!
Takip Et

Muhittin Böcek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi!

"Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutukluluk kararına yapılan itiraz reddedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muhittin Böcek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi!
Takip Et

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.

İddianameden

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında İYİ Parti ile görüşecekMİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında İYİ Parti ile görüşecekGündem

 

MASAK’ın URD Raporunu Eski Başkan Osman Dereli, EKONOMİ için analiz ettiMASAK’ın URD Raporunu Eski Başkan Osman Dereli, EKONOMİ için analiz ettiEkonomi

 

Gündem
Bahçeli İstedi, "Terörsüz Türkiye Süreci" için türkü yazıldı: Ali Kınık seslendirdi
Bahçeli İstedi, "Terörsüz Türkiye süreci" için türkü yazıldı: Ali Kınık seslendirdi
ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı
ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı
Satışı yasaklandı! Ünlü temizlik markasının bir ürünü piyasadan toplatılıyor
Satışı yasaklandı! Ünlü temizlik markasının bir ürünü piyasadan toplatılıyor
Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon
Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon
AFAD'dan Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ilişkin açıklama
AFAD'dan Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ilişkin açıklama
MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında İYİ Parti ile görüşecek
MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında İYİ Parti ile görüşecek