Muhittin Böcek'ten 8,5 saat süren etkin pişmanlık ifadesi: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

Etkin pişmanlık yasasından faydalandığı ileri sürülen tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alındı.

İHA'nın haberine göre dün akşam saat 18:35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03:00'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi.

Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

"1 milyon euro istendi, para teslim edildi"

Karar'da yer alan habere göre Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini öne sürdü.

Durumu babasına bildirdiğini aktaran Gökhan Böcek, Muhittin Böcek'in de 'Gereğini yap' dediğini kaydetti.

Gökhan Böcek, parayı bir aracı üzerinden Ağbaba'ya teslim ettiğini ifade etti.

"Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi"

Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya'ya geldiğinde, babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini, Konyaaltı belediye başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek verildiğini kaydetti.

Gökhan Böcek, "Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik" dedi.

"Oğlumun beyanı doğru"

Muhittin Böcek ise ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantı sırasında söylediği sözler sonrasında parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan'a söylemde bulunduğunu kaydetti.

Adaylık sürecinden bir süre önce oğlunun yanına gelerek, Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon Euro istendiğini söylemesi üzerine 'Sen gereğini yap' dediğini ifade etti.

Muhittin Böcek, "Oğlum Gökhan'ın 1 milyon Euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur" dedi.

Yine Gökhan Böcek'in, Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya'da lansman sırasında 200 bin dolar verilmesine yönelik ifadesi hatırlatılan Muhittin Böcek, "Bu konunun detayını bilmiyorum, fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben genel merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim. Ben Gökhan'a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025'te tutuklanmıştı.

Ardından oğlu Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da tutuklanmış, Gökhan Böcek’in geçtiğimiz günlerde “etkin pişmanlık” kapsamında ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

Gökhan Böcek ifadesinde, “Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından aranarak bizzat şahsım aranmıştır. Veli Ağbaba ile görüştüm. CHP genel merkezine benden destek istediklerini, tarafımdan 1 Milyon Euro verilmesi istendi” iddiasında bulunmuştu.

Aracı bir kişiyle parayı CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya verdiğini iddia eden Böcek, “Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Böcek, "Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam Muhittin Böcek bana 'genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır, bunları bu seçim zamanında halledersin' dedi. Veli Ağbaba arayınca tekrar babama 1 Milyon Euro istenmesi hususunu sorma gereği duymadım" demişti.