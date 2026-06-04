Tutuklu bulunan Muhittin Böcek yeni bir ifade daha verdi: Özgür Özel detayı dikkat çekti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve oldukça kapsamlı bir ifade verdi.

Muhittin Böcek ifadesinde, seçim döneminde Özgür Özel'in talebi ile Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin Euro teslim ettiğini kabul etti.

Muhittin Böcek, "rüşvet" ve "yolsuzluk" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'ten bu yana tutuklu bulunuyor.