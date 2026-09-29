Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 36 kişi tutuklandı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturmada ikinci dalga operasyon 25 Eylül'de gerçekleşmişti. Ankara merkezli 16 şehirde 45 adrese eş zamanlı baskın yapılan operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 33'ü yakalandı. Bunlardan 10 şüphelinin cezaevinde bulunduğu açıklandı. Daha sonra 5 şüpheli şahıs daha gözaltına alındı.

36 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan toplam 38 şüpheliden 36'sı tutuklama talebiyle, 2 şüpheli şahıs adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

36 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Olay tüm yönleriyle araştırılıyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettiklerini ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işlediklerini bildirmişti.

Gürlek, soruşturma kapsamında arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını kaydetmişti.

Gürlek, şöyle devam etmişti:

"- Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

- Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!"