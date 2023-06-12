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'Müjdat Gezen Tiyatrosu' binası satılığa çıkarıldı

Sanatçı Müjdat Gezen, ‘Müjdat Gezen Tiyatrosu’ binasını, ekonomik kriz nedeniyle 65 milyon liraya satılığa çıkardığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Sanatçı Müjdat Gezen, yaşadığı ekonomik sorunlar ve tiyatroda çalışması gereken personelin ücretlerini karşılayamayacağından dolayı ‘Müjdat Gezen Tiyatrosu’ binasını satılığa çıkardığını duyurdu.

Tiyatronun olduğu iş merkezinin, 65 milyon Türk Lirasına bir internet sitesinde satılık ilanına konulduğu görüldü.