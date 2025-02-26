Müjde Ar ‘Otobüs bizi biçti’ demişti! Kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sanatçı Müjde Ar ve eşi eski kültür bakanlarından Mehmet Ercan Karakaş’ın aracı özel halk otobüsüyle çarpışmıştı. Tedavi altına alınan Müjde Ar, olay anını "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca belediye otobüsü bizi Akmerkez'in önünde biçti. Olacak şey değil" demişti.

Görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş'ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan sanatçı Müjde Ar, hastanede tedavi altına alınırken kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza Beşiktaş’ta oldu

Müjde Ar ile eşi eski kültür bakanlarından Mehmet Ercan Karakaş'ın içinde bulunduğu 34 EAC 172 plakalı otomobil, Beşiktaş'taki Akat Mahallesi Selçuklu Sokak ile Zeytinoğlu Caddesi kesişiminde seyir halindeyken O.K. idaresindeki 34 TP 9792 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Müjde Ar hafif yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken, Ar kazada hafif yaralandı.

Ambulans talep etmeyen Ar, kendi imkanlarıyla gittiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sanatçı Müjde Ar'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ar'ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ar'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin gözlem ve takip amacıyla normal hasta odasında devam ettiği kaydedildi.