Mükelleflere beyanname şoku! Damga vergisine yüzde 50 zam

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, beyannameler için uygulanacak maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 artırıldı. Bu kapsamda yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.

Vergi beyannamelerindeki maktu damga vergisi tutarı ise 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.

Gümrük idarelerine verilenler için 1350 lira, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 495 lira maktu vergi tutarı belirlendi.

Söz konusu tutar, 31 Mayıs 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için 790 lira olacak.

Gümrük idareleri beyannameleri: 1350 lira

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannamelerle, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri: 495 lira

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilen aylık prim ve hizmet belgesi beyannameleri: 790 lira

Yeni tarife 1 Ekim’de yürürlüğe girecek.

"Vergi reformunun zamanı geldi"

Abdullah Tolu, yılbaşında yüzde 43,93 artırılan damga vergisinin yüzde 50 oranında tekrar artırılmasının mükelleflere büyük bir yük getireceğine dikkat çekerek, ekonomim.com'a şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 10394 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Maliye, Gümrük, Belediye, İl Özel İdareleri ve SGK’ya verilen beyanname ve bildirgelerin damga vergisi ortalama %50 oranında artırıldı.

Damga vergisi tutarları 2025 yılında uygulanmak üzere yıl başında %43,93 oranında artırılmıştı. Son artışı da dikkate aldığımızda bir yıl içerisinde beyannamelerin damga vergisinde toplamda %94 oranında bir artış söz konusu. Bu çok ciddi bir artış. Ayrıca, yılın sonunda 2026 yılı için de bir artış yapılacak! Beyan edilecek geliri olan olmayan tüm mükellefler bu damga vergilerini ödemek zorunda kalacaklar. Temmuz/2025 sonu itibariyle ülkemizde 2.687.808 gelir vergisi, 4.259.337 gelir vergisi stopajı, 3.209.666 GMSİ, 1.216.519 kurumlar vergisi, 3.801.702 KDV mükellefi bulunuyor.

"Küçük esnaf ciddi etkilenecek"

Örneğin, beyannamelerde vergi matrahı veya ödenecek vergi bulunmasa dahi bir yılda aylık dönemler için verilecek olan KDV beyannameleri için 7.980,00 TL, MUHSGK beyannamesi için ise 9.480,00 TL yıllık damga vergisi ödenecek. Beyanname damga vergisi artışından hemen her mükellef özellikle küçük işletmeler, gayrifaal ve tasfiye halindeki işletmeler bu artışlardan ciddi şekilde etkilenecek! Bu artışların makul olmadığı söylenebilir. Bu düzenleme, hazinenin hızlıca akacak gelire ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu artışlardan sonra yıllardır küsurat şeklinde alınmakta olan damga vergisinin bizzat kendisi artık tek başına ciddi bir vergi haline geldi. Artık ciddi ciddi bir vergi reformu yapmanın zamanı geldi!"