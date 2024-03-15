'Mülk Allah'ındır' demişti: Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

Altınok, "Biz dün neredeysek bugün de oradayız Değerli hemşehrilerim, bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır! Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Altınok, mal varlığıyla ilgili yapılan açıklamalara ilişkin cevap vererek, “Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler oluşturularak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir” ifadelerini kullandı.