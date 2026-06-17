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  3. Mülki idare amirleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Mülki idare amirleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında çok sayıda ilçenin kaymakamı ve vali yardımcılıklarında görev değişimi yaşandı.

Haber Merkezi
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Mülki idare amirleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı - Ahmet BAŞER

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı - Mustafa ÇİFTÇİLER

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı - Tekin DUNDAR

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri - Namık Kemal NAZLI

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı - Selçuk YOSUNKAYA

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı - Mustafa AKIN

Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı - Muhammet TUGAY

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Buğra KARADAĞ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Erdem KARANFİL

Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü - Ahmet Salih POÇANOĞLU

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Muhammed YILMAZ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Mehmet Sadık KILIÇ

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Muhammed Enes İPEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Muhammed ÖZTAŞ

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü - Mehmet Can İRDELP

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Hamza ÖZBİLGİ

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Cihat ABUKAN

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Tayyar Emre MAHMUTOĞLU

ADANA

Adana Vali Yardımcısı - Nuri MEHMETBEYOĞLU

Adana Vali Yardımcısı - Ercan ÇİÇEK

Adana Aladağ Kaymakamı - Sançar Batuhan KURDU

Adana - İmamoğlu Kaymakamı - İbrahim ŞENKON

ADIYAMAN

Adıyaman Vali Yardımcısı - Hacı Kerim MERAL

Adıyaman Vali Yardımcısı - Bilal GÖKSUN

Adıyaman Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürü - İrem Baha YAĞAN

Adıyaman - Gerger Kaymakamı - İbrahim COŞKUNASLAN

Adıyaman - Tut Kaymakamı - Abdulhamit BAĞIŞ

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı - Atıf ÇİÇEKLİ

Afyonkarahisar - Sandıklı Kaymakamı - Batuhan BİNGÖL

Afyonkarahisar - Emirdağ Kaymakamı - Adem TOPACA

Afyonkarahisar - Hocalar Kaymakamı - Yaşar ŞİMŞEK

Afyonkarahisar - Dinar Kaymakamı - Mehmet Naim AKGÜL

AĞRI

Ağrı Vali Yardımcısı - Osman KURT

Ağrı Vali Yardımcısı - Yaşar ARTAR

Ağrı - Doğubayazıt Kaymakamı - Mustafa AYVAT

AKSARAY

Aksaray Vali Yardımcısı - Mustafa GÜRBÜZ

Aksaray Vali Yardımcısı - Mustafa DURUK

Aksaray Vali Yardımcısı - Mehmet Fatih KILIÇ

Aksaray Sarıyahşi Kaymakamı - Şeyma Nur ARIKAN

Aksaray-Ortaköy Kaymakamı - Mehmet BEK

AMASYA

Amasya Vali Yardımcısı - Asım ÖZDEMİR

Amasya Göynücek Kaymakamı - Oğuzhan AKMAN

ANKARA

Ankara Vali Yardımcısı - Emir Osman BULGURLU

Ankara Vali Yardımcısı - Adem ÖZTÜRK

Ankara Vali Yardımcısı - Gürkan DEMİRKALE

Ankara Vali Yardımcısı - Turgay Hakan BİLGİN

Ankara Vali Yardımcısı - Hüseyin ÇAM

Ankara Vali Yardımcısı - Nur Sevinç ÖZBEK ÇAKAS

Ankara Keçiören Kaymakamı - Mehmet SOĞUKPINAR

Ankara - Kızılcahamam Kaymakamı - Faruk ERDEM

Ankara - Çamlıdere Kaymakamı - Soner EROL

Ankara Ayaş Kaymakamı - Mustafa KUTLU

ANTALYA

Antalya Vali Yardımcısı - Halil AVŞAR

Antalya-Aksu Kaymakamı - Cevat ÇELİK

Antalya - Elmalı Kaymakamı - Adem BALKANLIOĞLU

Antalya - Korkuteli Kaymakamı - Onur YILMAZER

Antalya - Finike Kaymakamı - Mehmet SOYLU

ARDAHAN

Ardahan Vali Yardımcısı - Yasin AKGÜL

Ardahan Göle Kaymakamı - Cuma EMEÇ

Ardahan - Posof Kaymakamı - İsa BERTAN

Ardahan - Çıldır Kaymakamı - Yunus Emre SAKIZCI

Ardahan - Damal Kaymakamı - Abdulhamit BAYRAM

ARTVİN

Artvin Vali Yardımcısı - Nur YALÇINKAYA

Artvin Vali Yardımcısı - Tunahan NAS

Artvin Vali Yardımcısı - Muhammet ÇİFTCİ

Artvin Vali Yardımcısı - Burhanettin YAVAŞİ

Artvin - Ardanuç Kaymakamı - Nazmi YÜCEL

Artvin - Arhavi Kaymakamı - Muhammet GÜZEL

Artvin - Borçka Kaymakamı - Emre YEŞİL

Artvin-Kemalpaşa Kaymakamı - Ayşe KARACA NAS

Artvin Yusufeli Kaymakamı - Ahmet TAN

Artvin - Murgul Kaymakamı - Ferhat GÜR

Artvin - Şavşat Kaymakamı - Alperen CELEPCİ

Artvin - Hopa Kaymakamı - Uğur KARAKAYA

AYDIN

Aydın Vali Yardımcısı - Gökay ÖZKAN

Aydın Vali Yardımcısı - Ali YILMAZ

Aydın - Kuyucak Kaymakamı - Ahmet GÜLDEREN

Aydın - Bozdoğan Kaymakamı - Hüseyin Şamil SÖZEN

Aydın Karacasu Kaymakamı - İsmail BATTAL

BALIKESİR

Balıkesir Vali Yardımcısı - Aydın MEMÜK

Balıkesir Vali Yardımcısı - Eyüp KAYKAÇ

Balıkesir - Altıeylül Kaymakamı - Gökhan GÜRBÜZEROL

Balıkesir - Bandırma Kaymakamı - Recep ÖZTÜRK

Balıkesir - Ayvalık Kaymakamı - Ömer ÇİMŞİT

Balıkesir - Dursunbey Kaymakamı - Musa AYYILDIZ

Balıkesir - Karesi Kaymakamı - Murat BÜYÜKKÖSE

BARTIN

Bartın Vali Yardımcısı - Emre YEŞİLBAŞ

Bartın Vali Yardımcısı - Ekrem Ender ERGÜN

Bartın Vali Yardımcısı - Mehmet Anıl ÇOLAK

Bartın Amasra Kaymakamı - Muhammet Serdar ERDOĞAN

BATMAN

Batman Vali Yardımcısı - Ömer SEVGİLİ

Batman Vali Yardımcısı - Mehmet Ali İMRAK

Batman Vali Yardımcısı - Seher SÖYLER ÇATAR

Batman-Gercüş Kaymakamı - Mehmet Zahid UZUN

Batman - Hasankeyf Kaymakamı - Serkan BÖYÜK

Batman - Beşiri Kaymakamı - Mustafa ARSLANŞAHİN

BAYBURT

Bayburt Vali Yardımcısı - Alparslan SÖZEN

Bayburt Vali Yardımcısı - Emre ÇÖMEN

Bayburt - Aydıntepe Kaymakamı - Deniz YILDIRIM

BİLECİK

Bilecik Vali Yardımcısı - Betül BÜYÜKKILIÇ

Bilecik Vali Yardımcısı - Muhammet Fatih AYDIN

Bilecik - Bozüyük Kaymakamı - Ahmet Naci HELVACI

Bilecik - Gölpazarı Kaymakamı - Onur TİTİZ

Bilecik-Yenipazar Kaymakamı - Yunus Emre POLAT

Bilecik Osmaneli Kaymakamı - Tahir YILMAZ

BİNGÖL

Bingöl Vali Yardımcısı - Özgür İŞÇİMEN

Bingöl - Solhan Kaymakamı - Okan AYAZ

Bingöl - Yedisu Kaymakamı - Emrah ÖZBEK

Bingöl - Genç Kaymakamı - Muhammed Burak AKKÖZ

Bingöl - Adaklı Kaymakamı - Tugay KALKANLI

Bingöl - Yayladere Kaymakamı - Mehmet ARSOY

BİTLİS

Bitlis Vali Yardımcısı - Tarık Safa KAHVECİ

Bitlis - Ahlat Kaymakamı - Özgür KAYA

Bitlis - Mutki Kaymakamı - Barış AYTÜRK

Bitlis Hizan Kaymakamı - Mete ÖZTÜRK

Bitlis - Güroymak Kaymakamı - Onur AYKAÇ

BOLU

Bolu Vali Yardımcısı - Abdul Rauf ULUSOY

Bolu - Kıbrıscık Kaymakamı - Feyza YILMAZ

BURDUR

Burdur Vali Yardımcısı - Bedir DEVECİ

Burdur Vali Yardımcısı - Tuğçe ORHAN

BURSA

Bursa Vali Yardımcısı - Hüseyin SAYIN

Bursa - Kestel Kaymakamı - Emre ZEYREK

Bursa - Osmangazi Kaymakamı - Bahri TİRYAKİ

Bursa - İnegöl Kaymakamı - Ayhan AKPAY

Bursa - Mudanya Kaymakamı - Enver YILMAZ

Bursa - Orhaneli Kaymakamı - Yasin ERDEM

ÇANAKKALE

Çanakkale Vali Yardımcısı - Cengizhan ANKARA

Çanakkale-Yenice Kaymakamı - Şeref GÜLYER

Çanakkale Çan Kaymakamı - Bülent ŞİMŞEK

ÇANKIRI

Çankırı Vali Yardımcısı - Mehmet Emre YILDIZ

Çankırı Vali Yardımcısı - Ahmet Sait KURNAZ

Çankırı Vali Yardımcısı - Mustafa Berk ÇELİK

Çankırı - Ilgaz Kaymakamı - Ahmet KARATEPE

Çankırı Çerkeş Kaymakamı - Harun ARSLANARGUN

ÇORUM

Çorum Vali Yardımcısı - Ömer ULU

Çorum Vali Yardımcısı - Cihangir GÜLER

Çorum - Boğazkale Kaymakamı - Muhammed Ebrar EVSEN

DENİZLİ

Denizli Vali Yardımcısı - Ali PARTAL

Denizli Vali Yardımcısı - Murat GÜVEN

Denizli Pamukkale Kaymakamı - Alper Faruk GÜNGÖR

Denizli-Kale Kaymakamı - İbrahim GÖKÇE

Denizli - Serinhisar Kaymakamı - İsmaıl ALSANCAK

Denizli - Baklan Kaymakamı - Kezban YERLİKAYA

DİYARBAKIR

Diyarbakır Vali Yardımcısı - Sezai DEMİRCİ

Diyarbakır Vali Yardımcısı - Muhammet ÖZYÜKSEL

Diyarbakır Vali Yardımcısı - Murat AKYÜZ

Diyarbakır Vali Yardımcısı - Hatice Cemre İNCESU

Diyarbakır - Kulp Kaymakamı - Hasan ERDOĞAN

Diyarbakır - Hani Kaymakamı - Ayhan KALAYCIOĞLU

Diyarbakır - Çınar Kaymakamı - Celal GÜNGÖR

Diyarbakır - Eğil Kaymakamı - Murat ÇÜRÜK

Diyarbakır - Kocaköy Kaymakamı - Zahid Bahadır SEMİZ

Diyarbakır - Çüngüş Kaymakamı - Murat AK

Diyarbakır - Kayapınar Kaymakamı - Sedat ÖZDEMİR

DÜZCE

Düzce Çilimli Kaymakamı - Ahmet Ali ALTINTAŞ

EDİRNE

Edirne Vali Yardımcısı - Önder COŞĞUN

Edirne Vali Yardımcısı - Güher Sinem BÜYÜKNALÇACI

Edirne - Enez Kaymakamı - Yunus Emre FIRAT

Edirne - İpsala Kaymakamı - Hayrettin Buğra GÜZEL

ELAZIĞ

Elazığ Vali Yardımcısı - Yusuf Melikşah AYDIN

Elazığ - Keban Kaymakamı - Muhammed Huzeyfe ONUR

Elazığ - Arıcak Kaymakamı - Alper AÇIKGÖZ

ERZİNCAN

Erzincan Vali Yardımcısı - Fırat KADİROĞLU

Erzincan Çayırlı Kaymakamı - Ramazan TEKE

Erzincan - Refahiye Kaymakamı - Mehmet Furkan TAŞKIRAN

Erzincan Otlukbeli Kaymakamı - Volkan ORAL

Erzincan - İliç Kaymakamı - Hacı DEMİRCİ

Erzincan - Üzümlü Kaymakamı - Hacı Osman HÖKELEKLİ

ERZURUM

Erzurum Vali Yardımcısı - Fatih UZUN

Erzurum Vali Yardımcısı - Orhan AYAZ

Erzurum Vali Yardımcısı - Uğur KAPAR

Erzurum Yakutiye Kaymakamı - Mehmet Rıdvan DOĞAN

Erzurum - Pasinler Kaymakamı - Rahmi BULUT

Erzurum - Hınıs Kaymakamı - Fatih GÜLNAR

Erzurum Aşkale Kaymakamı - Sait Muhammed BİLGİN

Erzurum - Köprüköy Kaymakamı - Mustafa TURAN

Erzurum - Köprüköy Kaymakamı - Mehmet Akif TEMUR

Erzurum - Karayazı Kaymakamı - Mustafa BABACAN

Erzurum - Pazaryolu Kaymakamı - Ömer Levent TÜRK

Erzurum - Çat Kaymakamı - Erkan ŞAHİN

Erzurum - Aziziye Kaymakamı - Mehmet Faruk KAZDAL

Erzurum - İspir Kaymakamı - Berker ÇIRAK

ESKİŞEHİR

Eskişehir Vali Yardımcısı - Akın AĞCA

Eskişehir Vali Yardımcısı - Aydın BÖRÜ

Eskişehir - Odunpazarı Kaymakamı - Ahmet Hikmet ŞAHİN

Eskişehir Sivrihisar Kaymakamı - Yunus Emre TEMEL

Eskişehir - Han Kaymakamı - Bahadır YILMAZ

Eskişehir - Çifteler Kaymakamı - Bilal BASRİ

GAZİANTEP

Gaziantep Vali Yardımcısı - Oktay KAYA

Gaziantep Vali Yardımcısı - Yakup KILINÇOĞLU

Gaziantep İslahiye Kaymakamı - Emre OĞUZTÜRK

Gaziantep Karkamış Kaymakamı - Ferdi AKGÜN

GİRESUN

Giresun Vali Yardımcısı - Ayhan DURMUŞ

Giresun - Tirebolu Kaymakamı - Tuncay KALDIRIM

Giresun Alucra Kaymakamı - Doğan Can KANDEMİR

Giresun - Piraziz Kaymakamı - Kadir KILIÇ

Giresun Şebinkarahisar Kaymakamı - Adnan DOĞAN

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Vali Yardımcısı - Mehmet Buğra KATIRCI

Gümüşhane Vali Yardımcısı - Tugay CİNGİRT

Gümüşhane Vali Yardımcısı - Muhammed Deniz KILINÇ

Gümüşhane Vali Yardımcısı - Hasan Hüseyin ALPASLAN

Gümüşhane - Kürtün Kaymakamı - Ahmet Faruk BEYAZIT

HAKKARİ

Hakkari Vali Yardımcısı - Murat GÜNEŞ

Hakkari Vali Yardımcısı - Burak GÜRBÜZ

Hakkari Vali Yardımcısı - Bilal ÇELİK

Hakkari Yüksekova Kaymakamı - Volkan HÜLÜR

Hakkari - Şemdinli Kaymakamı - Fatih ERDOĞAN

Hakkari - Derecik Kaymakamı - İbrahim YAZICI

HATAY

Hatay Vali Yardımcısı - Necati AKTAN

Hatay Vali Yardımcısı - Aydın GÖÇER

Hatay - Kırıkhan Kaymakamı - Yusuf CANKATAR

Hatay - Hassa Kaymakamı - Ali ARGAMA

Hatay - Hassa Kaymakamı - Safa KAHRAMAN

Hatay - Erzin Kaymakamı - Yunus Emre AKPINAR

Hatay Kumlu Kaymakamı - Yunus POLAT

IĞDIR

Iğdır Vali Yardımcısı - Burak YILMAZ

Iğdır Vali Yardımcısı - Özlem KILIÇTÜRK

Iğdır Karakoyunlu Kaymakamı - İlhan KAYAŞ

ISPARTA

Isparta Vali Yardımcısı - Mehmet Faruk SAYGIN

Isparta-Aksu Kaymakamı - Merve AYIK

Isparta - Eğirdir Kaymakamı - Serhat DOĞAN

İSTANBUL

İstanbul Vali Yardımcısı - Bekir DINKIRCI

İstanbul Vali Yardımcısı - Avni KULA

İstanbul Vali Yardımcısı - Sıdkı ZEHİN

İstanbul Vali Yardımcısı - Erhan GÜNAY

İstanbul Vali Yardımcısı - Suat SEYİTOĞLU

İstanbul - Adalar Kaymakamı - Uğur BULUT

İstanbul - Ataşehir Kaymakamı - Eren ARSLAN

İstanbul - Silivri Kaymakamı - Murat EREN

İstanbul - Çekmeköy Kaymakamı - Ömer BİLGİN

İstanbul - Güngören Kaymakamı - Ayhan TERZİ

İZMİR

İzmir Vali Yardımcısı - İbrahim Süha KARABORAN

İzmir - Dikili Kaymakamı - Metin ARSLANBAŞ

İzmir - Bergama Kaymakamı - Hasan YAMAN

İzmir - Tire Kaymakamı - Mesut YAKUTA

İzmir - Bayraklı Kaymakamı - Engin AKSAKAL

İzmir-Kemalpaşa Kaymakamı - Okan DAŞTAN

İzmir - Menderes Kaymakamı - Murat KARALOĞLU

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı - Abdüssamed KILIÇ

Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamı - Abdullah ARSLANTÜRK

Kahramanmaraş - Ekinözü Kaymakamı - Faruk ATAR

Kahramanmaraş - Andırın Kaymakamı - Ömer BULUT

Kahramanmaraş - Nurhak Kaymakamı - Kerem TUNÇER

Kahramanmaraş Çağlayancerit Kaymakamı - Mustafa ŞEKER

KARABÜK

Karabük Vali Yardımcısı - Mehmet ÖZ

Karabük Vali Yardımcısı - Mutlu ALMALI

KARS

Kars Vali Yardımcısı - Mehmet Ali ATAK

Kars Vali Yardımcısı - Burak ÖZ

Kars Vali Yardımcısı - Emine DİLCE

Kars-Susuz Kaymakamı - Furkan ÖZTÜRK

Kars - Susuz Kaymakamı - Muhammed Emin TUTAL

Kars - Arpaçay Kaymakamı - Mehmet Abdulkadir GÜVENÇ

Kars - Digor Kaymakamı - Abdulkadir ZENGİN

Kars Kağızman Kaymakamı - Semih CEMBEKLİ

KASTAMONU

Kastamonu Vali Yardımcısı - Sedat YILDIRIM

Kastamonu - Cide Kaymakamı - Furkan ATALIK

Kastamonu Tosya Kaymakamı - Hüseyin Remzi KONAK

Kastamonu - Çatalzeytin Kaymakamı - İbrahim ŞAHİN

Kastamonu Ağlı Kaymakamı - Şeyma ŞENDUR

KAYSERİ

Kayseri Vali Yardımcısı - Sezgin ÜÇÜNCÜ

Kayseri Vali Yardımcısı - Fehmi Sinan NİYAZI

Kayseri - Felahiye Kaymakamı - Esma ATASEVER SAĞIROĞLUGİL

KİLİS

Kilis Vali Yardımcısı - Yasin ARDIÇ

Kilis Vali Yardımcısı - Eray GÜRSOY

Kilis - Elbeyli Kaymakamı - Yakup HACIİSMAİLOĞLU

Kilis - Polateli Kaymakamı - Esra BOZAN

KIRIKKALE

Kırıkkale Vali Yardımcısı - Emre KAZANASMAZ

Kırıkkale Vali Yardımcısı - Bekir YILMAZ

Kırıkkale - Bahşılı Kaymakamı - Elif YAZICIOĞLU KAZANASMAZ

KIRKLARELİ

Kırklareli - Lüleburgaz Kaymakamı - Ayhan IŞIK

KIRŞEHİR

Kırşehir Vali Yardımcısı - Recep GÜNDÜZ

Kırşehir Vali Yardımcısı - Altuğ ÇAĞLAR

Kırşehir - Akçakent Kaymakamı - Ali Can YILDIZ

Kırşehir - Mucur Kaymakamı - Abdullah YÜKSEL

KOCAELİ

Kocaeli Vali Yardımcısı - Emre NEBİOĞLU

Kocaeli - Dilovası Kaymakamı - Resul ÇELİK

KONYA

Konya Vali Yardımcısı - Zeyit ŞENER

Konya Vali Yardımcısı - İsmail ÇETİNKAYA

Konya Vali Yardımcısı - İlhami DOĞAN

Konya Selçuklu Kaymakamı - Ali CANDAN

Konya-Ereğli Kaymakamı - Fatih GENEL

Konya - Cihanbeyli Kaymakamı - Orhan Gazi KARAKAŞ

Konya - Bozkır Kaymakamı - Enes ÖZKAN

Konya - Yalıhüyük Kaymakamı - İsmail ŞANAL

KÜTAHYA

Kütahya Vali Yardımcısı - Akgün CORAV

Kütahya - Dumlupınar Kaymakamı - Murat KARAHAN

Kütahya - Domaniç Kaymakamı - Okan YENİDÜNYA

Kütahya Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürü - Ali AÇIKGÖZ

MALATYA

Malatya Vali Yardımcısı - Şeyma POLAT BALAK

Malatya Vali Yardımcısı - Emre URHAN

Malatya Vali Yardımcısı - Furkan ALPAY

Malatya - Battalgazi Kaymakamı - Ömer Tuğrul KUNDAKÇI

Malatya - Darende Kaymakamı - Ömer SİRKECİ

Malatya - Pütürge Kaymakamı - Oğuzhan ÖZTÜRK

Malatya - Kuluncak Kaymakamı - Gizem BAYGUŞ

Malatya - Arguvan Kaymakamı - Salih AĞAR

Malatya - Yazıhan Kaymakamı - Abdullah Emre ÖZEFE

Malatya - Doğanyol Kaymakamı - Serhat BAĞCI

Malatya - Akçadağ Kaymakamı - Muhammed Fazıl TÜZEL

MANİSA

Manisa Vali Yardımcısı - Mehmet ERİŞ

Manisa Vali Yardımcısı - Cemil KILINÇ

Manisa - Şehzadeler Kaymakamı - Günhan YAZAR

Manisa - Saruhanlı Kaymakamı - Fatih ÖZCAN

Manisa - Alaşehir Kaymakamı - Ercan ÖTER

MARDİN

Mardin Vali Yardımcısı - Burak ÇİMŞİR

Mardin Vali Yardımcısı - Kübra KARAALİOĞLU

Mardin - Kızıltepe Kaymakamı - Murat ACAR

Mardin - Dargeçit Kaymakamı - Bayram KÖSE

Mardin - Mazıdağı Kaymakamı - Volkan ÖZER

Mardin - Nusaybin Kaymakamı - Gürsel TEMURCİ

Mardin - Yeşilli Kaymakamı - İlyas ÖZTÜRK

MERSİN

Mersin Vali Yardımcısı - Zerrin ÇAY BEŞİKCİ

Mersin Vali Yardımcısı - Türker Çağatay HALİM

Mersin - Akdeniz Kaymakamı - Murat BEŞİKCİ

Mersin - Silifke Kaymakamı - Eyüp FIRAT

Mersin - Gülnar Kaymakamı - Emrah ASLAN

Mersin - Toroslar Kaymakamı - Hüseyin KARAMEŞE

MUĞLA

Muğla Vali Yardımcısı - İsmail ÇORUMLUOĞLU

Muğla Vali Yardımcısı - Ahmet Ferhat ÖZEN

Muğla - Milas Kaymakamı - Vural KARAGÜL

Muğla - Dalaman Kaymakamı - Ferhat VARDAR

Muğla - Ula Kaymakamı - Murat EKİNCİ

Muğla Menteşe Kaymakamı - Ali Edip BUDAN

MUŞ

Muş Vali Yardımcısı - Ferhat ALTAY

Muş Vali Yardımcısı - Onur BEKTAŞ

Muş Vali Yardımcısı - Elif MERAM

Muş Vali Yardımcısı - Metin BASKIN

Muş - Malazgirt Kaymakamı - Ahmed Tayyib KAHRAMAN

Muş - Korkut Kaymakamı - Ahmet Sami MERAM

NEVŞEHİR

Nevşehir Vali Yardımcısı - Seda GÜR

Nevşehir Vali Yardımcısı - Gökay İÇEN

ORDU

Ordu Vali Yardımcısı - Onur ŞATIROĞLU

Ordu - Ünye Kaymakamı - Kemal YILDIZ

Ordu - Fatsa Kaymakamı - Mustafa Ünver BÖKE

Ordu - Perşembe Kaymakamı - Burak AKELLER

Ordu Akkuş Kaymakamı - Kerem YÜCE

Ordu-Ulubey Kaymakamı - Esra POLAT

Ordu - Çatalpınar Kaymakamı - Mehmet Sevban GÖKBUNAR

Ordu - Kabataş Kaymakamı - Ali Can ULUDAĞ

OSMANİYE

OSMANİYE Vali Yardımcısı - Mehmet USTA

RİZE

Rize Vali Yardımcısı - Metin EYYÜPKОСА

Rize Vali Yardımcısı - Mustafa Batuhan ALPBOĞA

Rize - Ardeşen Kaymakamı - Ahmet KORKMAZ

SAKARYA

Sakarya Vali Yardımcısı - Halil İbrahim KAZAR

Sakarya Vali Yardımcısı - Turgut SUBAŞI

Sakarya Vali Yardımcısı - Mehmet Hüseyin Nail ANLAR

Sakarya - Erenler Kaymakamı - Metin KUBİLAY

Sakarya - Serdivan Kaymakamı - Tolga TOĞAN

Sakarya - Adapazarı Kaymakamı - Musa SARI

Sakarya - Geyve Kaymakamı - Çağlar TEKİN

Sakarya - Pamukova Kaymakamı - Halil İbrahim KÖROĞLU

SAMSUN

Samsun Vali Yardımcısı - Fikret ZAMAN

Samsun Havza Kaymakamı - Samet SERİN

Samsun - Vezirköprü Kaymakamı - Bayram YILDIZ

Samsun - Terme Kaymakamı - Can ATAK

SİİRT

Siirt Vali Yardımcısı - Yunus COŞKUN

Siirt-Kurtalan Kaymakamı - Salih BAŞARA

Siirt - Eruh Kaymakamı - Muttalip ÇETİN

Siirt - Şirvan Kaymakamı - Ertuğrul BAYRAM

Siirt Pervari Kaymakamı - Ali BUZKAYA

Siirt Baykan Kaymakamı - Mehmet GÜNDOĞDU

SİNOP

Sinop Vali Yardımcısı - Cevat GÜN

Sinop Vali Yardımcısı - Muhammed Serkan ŞAHİN

Sinop Vali Yardımcısı - Bahar KAYA

Sinop - Ayancık Kaymakamı - Mevlana KÜRKCÜ

Sinop - Dikmen Kaymakamı - İslam TİMUR

Sinop Boyabat Kaymakamı - Murat YILDIZ

SİVAS

Sivas Vali Yardımcısı - Ahmet YEŞİLYURT

Sivas Vali Yardımcısı - Mustafa Caner CULUKAR

Sivas Kangal Kaymakamı - Merve Ayşe BÜYÜKUÇAR

Sivas - Ulaş Kaymakamı - Veli AVCI

Sivas - Koyulhisar Kaymakamı - Yunus Emre YILDIZ

Sivas - Zara Kaymakamı - Malik ÇALIŞIR

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Vali Yardımcısı - Onur ÖZAYDIN

Şanlıurfa Vali Yardımcısı - Hüseyin KAPTAN

Şanlıurfa Vali Yardımcısı - Fatmagül DALMIŞ

Şanlıurfa - Haliliye Kaymakamı - Erkan SAVAR

Şanlıurfa - Birecik Kaymakamı - Osman ŞAHİN

Şanlıurfa - Suruç Kaymakamı - Muhammed Furkan TUNA

Şanlıurfa - Hilvan Kaymakamı - Zafer ŞAHİN

ŞIRNAK

Şırnak Vali Yardımcısı - Fikri BADİOĞLU

Şırnak Vali Yardımcısı - İdil ÖZDEMİR DOĞAN

Şırnak Vali Yardımcısı - Mehmet TIĞLI

Şırnak - Uludere Kaymakamı - Salih KAYA

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Vali Yardımcısı - Harun KAYA

Tekirdağ Vali Yardımcısı - Mustafa ŞAHİN

Tekirdağ - Şarköy Kaymakamı - Aydın ERDOĞAN

Tekirdağ - Marmaraereğlisi Kaymakamı - Fatih KIZILTOPRAK

Tekirdağ - Hayrabolu Kaymakamı - Ahmet YILDIZ

TOKAT

Tokat Vali Yardımcısı - Abdullah ASLANER

Tokat Vali Yardımcısı - Kaya ÇELİK

Tokat Vali Yardımcısı - Erkan KAÇMAZ

Tokat Zile Kaymakamı - Önder KOÇ

TRABZON

Trabzon Vali Yardımcısı - Abdurrahman İNAN

Trabzon Vali Yardımcısı - Mehmet Fatih KESTİOĞLU

Trabzon Vali Yardımcısı - Taner BOLAT

Trabzon - Ortahisar Kaymakamı - Muhammed Lütfi KOTAN

Trabzon - Akçaabat Kaymakamı - Abdullah ŞAHİN

Trabzon - Beşikdüzü Kaymakamı - Muammer SARIDOĞAN

TUNCELİ

Tunceli Vali Yardımcısı - Dilara ŞENOĞLU

Tunceli Vali Yardımcısı - Göktuğ Kaan AYAZ

Tunceli-Ovacık Kaymakamı - Gökhan ARSLAN

Tunceli - Nazımiye Kaymakamı - Pınar AYAZ

UŞAK

Uşak Vali Yardımcısı - Yusuf Beran VURAN

Uşak - Banaz Kaymakamı - Musa Kazım ÇELİK

VAN

Van Vali Yardımcısı - Fidan BOZKIR

Van Vali Yardımcısı - Lütfullah GÖKTAŞ

Van Vali Yardımcısı - Burak KESER

Van Vali Yardımcısı - Mehmet Miraç TOPALOĞLU

Van - Gürpınar Kaymakamı - Fatma TURHAN KESER

Van-Erciş Kaymakamı - Ahmed ÇELİK

Van - Özalp Kaymakamı - Mesut BOLAT

Van-Başkale Kaymakamı - Ramazan CİHANGİR

Van-Bahçesaray Kaymakamı - Salih KARTAL

Van Çatak Kaymakamı - Abdullah SARI

Van-Gevaş Kaymakamı - Ali Osman BULAT

Van Valiliği Hukuk Müşaviri - Resul YILDIRIM

YALOVA

Yalova Vali Yardımcısı - Muhammed ÇETİN

Yalova Vali Yardımcısı - Bekir Sıtkı DAĞ

Yalova Vali Yardımcısı - Asalet KARABULUT

Yalova - Altınova Kaymakamı - Göksu BAYRAM

YOZGAT

Yozgat Vali Yardımcısı - Hasan ÇİMER

Yozgat Valiliği Hukuk Müşaviri - Mustafa Berat KASIMOĞLU

ZONGULDAK

Zonguldak Vali Yardımcısı - Mutlu ALMALI

Zonguldak - Kozlu Kaymakamı - Evren ÇAKIR