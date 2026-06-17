Mülki idare amirleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında çok sayıda ilçenin kaymakamı ve vali yardımcılıklarında görev değişimi yaşandı.
Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı - Ahmet BAŞER
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı - Mustafa ÇİFTÇİLER
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı - Tekin DUNDAR
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri - Namık Kemal NAZLI
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı - Selçuk YOSUNKAYA
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı - Mustafa AKIN
Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı - Muhammet TUGAY
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Buğra KARADAĞ
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Erdem KARANFİL
Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü - Ahmet Salih POÇANOĞLU
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Muhammed YILMAZ
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Mehmet Sadık KILIÇ
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Muhammed Enes İPEK
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Muhammed ÖZTAŞ
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü - Mehmet Can İRDELP
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Hamza ÖZBİLGİ
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Cihat ABUKAN
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü - Tayyar Emre MAHMUTOĞLU
ADANA
Adana Vali Yardımcısı - Nuri MEHMETBEYOĞLU
Adana Vali Yardımcısı - Ercan ÇİÇEK
Adana Aladağ Kaymakamı - Sançar Batuhan KURDU
Adana - İmamoğlu Kaymakamı - İbrahim ŞENKON
ADIYAMAN
Adıyaman Vali Yardımcısı - Hacı Kerim MERAL
Adıyaman Vali Yardımcısı - Bilal GÖKSUN
Adıyaman Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürü - İrem Baha YAĞAN
Adıyaman - Gerger Kaymakamı - İbrahim COŞKUNASLAN
Adıyaman - Tut Kaymakamı - Abdulhamit BAĞIŞ
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı - Atıf ÇİÇEKLİ
Afyonkarahisar - Sandıklı Kaymakamı - Batuhan BİNGÖL
Afyonkarahisar - Emirdağ Kaymakamı - Adem TOPACA
Afyonkarahisar - Hocalar Kaymakamı - Yaşar ŞİMŞEK
Afyonkarahisar - Dinar Kaymakamı - Mehmet Naim AKGÜL
AĞRI
Ağrı Vali Yardımcısı - Osman KURT
Ağrı Vali Yardımcısı - Yaşar ARTAR
Ağrı - Doğubayazıt Kaymakamı - Mustafa AYVAT
AKSARAY
Aksaray Vali Yardımcısı - Mustafa GÜRBÜZ
Aksaray Vali Yardımcısı - Mustafa DURUK
Aksaray Vali Yardımcısı - Mehmet Fatih KILIÇ
Aksaray Sarıyahşi Kaymakamı - Şeyma Nur ARIKAN
Aksaray-Ortaköy Kaymakamı - Mehmet BEK
AMASYA
Amasya Vali Yardımcısı - Asım ÖZDEMİR
Amasya Göynücek Kaymakamı - Oğuzhan AKMAN
ANKARA
Ankara Vali Yardımcısı - Emir Osman BULGURLU
Ankara Vali Yardımcısı - Adem ÖZTÜRK
Ankara Vali Yardımcısı - Gürkan DEMİRKALE
Ankara Vali Yardımcısı - Turgay Hakan BİLGİN
Ankara Vali Yardımcısı - Hüseyin ÇAM
Ankara Vali Yardımcısı - Nur Sevinç ÖZBEK ÇAKAS
Ankara Keçiören Kaymakamı - Mehmet SOĞUKPINAR
Ankara - Kızılcahamam Kaymakamı - Faruk ERDEM
Ankara - Çamlıdere Kaymakamı - Soner EROL
Ankara Ayaş Kaymakamı - Mustafa KUTLU
ANTALYA
Antalya Vali Yardımcısı - Halil AVŞAR
Antalya-Aksu Kaymakamı - Cevat ÇELİK
Antalya - Elmalı Kaymakamı - Adem BALKANLIOĞLU
Antalya - Korkuteli Kaymakamı - Onur YILMAZER
Antalya - Finike Kaymakamı - Mehmet SOYLU
ARDAHAN
Ardahan Vali Yardımcısı - Yasin AKGÜL
Ardahan Göle Kaymakamı - Cuma EMEÇ
Ardahan - Posof Kaymakamı - İsa BERTAN
Ardahan - Çıldır Kaymakamı - Yunus Emre SAKIZCI
Ardahan - Damal Kaymakamı - Abdulhamit BAYRAM
ARTVİN
Artvin Vali Yardımcısı - Nur YALÇINKAYA
Artvin Vali Yardımcısı - Tunahan NAS
Artvin Vali Yardımcısı - Muhammet ÇİFTCİ
Artvin Vali Yardımcısı - Burhanettin YAVAŞİ
Artvin - Ardanuç Kaymakamı - Nazmi YÜCEL
Artvin - Arhavi Kaymakamı - Muhammet GÜZEL
Artvin - Borçka Kaymakamı - Emre YEŞİL
Artvin-Kemalpaşa Kaymakamı - Ayşe KARACA NAS
Artvin Yusufeli Kaymakamı - Ahmet TAN
Artvin - Murgul Kaymakamı - Ferhat GÜR
Artvin - Şavşat Kaymakamı - Alperen CELEPCİ
Artvin - Hopa Kaymakamı - Uğur KARAKAYA
AYDIN
Aydın Vali Yardımcısı - Gökay ÖZKAN
Aydın Vali Yardımcısı - Ali YILMAZ
Aydın - Kuyucak Kaymakamı - Ahmet GÜLDEREN
Aydın - Bozdoğan Kaymakamı - Hüseyin Şamil SÖZEN
Aydın Karacasu Kaymakamı - İsmail BATTAL
BALIKESİR
Balıkesir Vali Yardımcısı - Aydın MEMÜK
Balıkesir Vali Yardımcısı - Eyüp KAYKAÇ
Balıkesir - Altıeylül Kaymakamı - Gökhan GÜRBÜZEROL
Balıkesir - Bandırma Kaymakamı - Recep ÖZTÜRK
Balıkesir - Ayvalık Kaymakamı - Ömer ÇİMŞİT
Balıkesir - Dursunbey Kaymakamı - Musa AYYILDIZ
Balıkesir - Karesi Kaymakamı - Murat BÜYÜKKÖSE
BARTIN
Bartın Vali Yardımcısı - Emre YEŞİLBAŞ
Bartın Vali Yardımcısı - Ekrem Ender ERGÜN
Bartın Vali Yardımcısı - Mehmet Anıl ÇOLAK
Bartın Amasra Kaymakamı - Muhammet Serdar ERDOĞAN
BATMAN
Batman Vali Yardımcısı - Ömer SEVGİLİ
Batman Vali Yardımcısı - Mehmet Ali İMRAK
Batman Vali Yardımcısı - Seher SÖYLER ÇATAR
Batman-Gercüş Kaymakamı - Mehmet Zahid UZUN
Batman - Hasankeyf Kaymakamı - Serkan BÖYÜK
Batman - Beşiri Kaymakamı - Mustafa ARSLANŞAHİN
BAYBURT
Bayburt Vali Yardımcısı - Alparslan SÖZEN
Bayburt Vali Yardımcısı - Emre ÇÖMEN
Bayburt - Aydıntepe Kaymakamı - Deniz YILDIRIM
BİLECİK
Bilecik Vali Yardımcısı - Betül BÜYÜKKILIÇ
Bilecik Vali Yardımcısı - Muhammet Fatih AYDIN
Bilecik - Bozüyük Kaymakamı - Ahmet Naci HELVACI
Bilecik - Gölpazarı Kaymakamı - Onur TİTİZ
Bilecik-Yenipazar Kaymakamı - Yunus Emre POLAT
Bilecik Osmaneli Kaymakamı - Tahir YILMAZ
BİNGÖL
Bingöl Vali Yardımcısı - Özgür İŞÇİMEN
Bingöl - Solhan Kaymakamı - Okan AYAZ
Bingöl - Yedisu Kaymakamı - Emrah ÖZBEK
Bingöl - Genç Kaymakamı - Muhammed Burak AKKÖZ
Bingöl - Adaklı Kaymakamı - Tugay KALKANLI
Bingöl - Yayladere Kaymakamı - Mehmet ARSOY
BİTLİS
Bitlis Vali Yardımcısı - Tarık Safa KAHVECİ
Bitlis - Ahlat Kaymakamı - Özgür KAYA
Bitlis - Mutki Kaymakamı - Barış AYTÜRK
Bitlis Hizan Kaymakamı - Mete ÖZTÜRK
Bitlis - Güroymak Kaymakamı - Onur AYKAÇ
BOLU
Bolu Vali Yardımcısı - Abdul Rauf ULUSOY
Bolu - Kıbrıscık Kaymakamı - Feyza YILMAZ
BURDUR
Burdur Vali Yardımcısı - Bedir DEVECİ
Burdur Vali Yardımcısı - Tuğçe ORHAN
BURSA
Bursa Vali Yardımcısı - Hüseyin SAYIN
Bursa - Kestel Kaymakamı - Emre ZEYREK
Bursa - Osmangazi Kaymakamı - Bahri TİRYAKİ
Bursa - İnegöl Kaymakamı - Ayhan AKPAY
Bursa - Mudanya Kaymakamı - Enver YILMAZ
Bursa - Orhaneli Kaymakamı - Yasin ERDEM
ÇANAKKALE
Çanakkale Vali Yardımcısı - Cengizhan ANKARA
Çanakkale-Yenice Kaymakamı - Şeref GÜLYER
Çanakkale Çan Kaymakamı - Bülent ŞİMŞEK
ÇANKIRI
Çankırı Vali Yardımcısı - Mehmet Emre YILDIZ
Çankırı Vali Yardımcısı - Ahmet Sait KURNAZ
Çankırı Vali Yardımcısı - Mustafa Berk ÇELİK
Çankırı - Ilgaz Kaymakamı - Ahmet KARATEPE
Çankırı Çerkeş Kaymakamı - Harun ARSLANARGUN
ÇORUM
Çorum Vali Yardımcısı - Ömer ULU
Çorum Vali Yardımcısı - Cihangir GÜLER
Çorum - Boğazkale Kaymakamı - Muhammed Ebrar EVSEN
DENİZLİ
Denizli Vali Yardımcısı - Ali PARTAL
Denizli Vali Yardımcısı - Murat GÜVEN
Denizli Pamukkale Kaymakamı - Alper Faruk GÜNGÖR
Denizli-Kale Kaymakamı - İbrahim GÖKÇE
Denizli - Serinhisar Kaymakamı - İsmaıl ALSANCAK
Denizli - Baklan Kaymakamı - Kezban YERLİKAYA
DİYARBAKIR
Diyarbakır Vali Yardımcısı - Sezai DEMİRCİ
Diyarbakır Vali Yardımcısı - Muhammet ÖZYÜKSEL
Diyarbakır Vali Yardımcısı - Murat AKYÜZ
Diyarbakır Vali Yardımcısı - Hatice Cemre İNCESU
Diyarbakır - Kulp Kaymakamı - Hasan ERDOĞAN
Diyarbakır - Hani Kaymakamı - Ayhan KALAYCIOĞLU
Diyarbakır - Çınar Kaymakamı - Celal GÜNGÖR
Diyarbakır - Eğil Kaymakamı - Murat ÇÜRÜK
Diyarbakır - Kocaköy Kaymakamı - Zahid Bahadır SEMİZ
Diyarbakır - Çüngüş Kaymakamı - Murat AK
Diyarbakır - Kayapınar Kaymakamı - Sedat ÖZDEMİR
DÜZCE
Düzce Çilimli Kaymakamı - Ahmet Ali ALTINTAŞ
EDİRNE
Edirne Vali Yardımcısı - Önder COŞĞUN
Edirne Vali Yardımcısı - Güher Sinem BÜYÜKNALÇACI
Edirne - Enez Kaymakamı - Yunus Emre FIRAT
Edirne - İpsala Kaymakamı - Hayrettin Buğra GÜZEL
ELAZIĞ
Elazığ Vali Yardımcısı - Yusuf Melikşah AYDIN
Elazığ - Keban Kaymakamı - Muhammed Huzeyfe ONUR
Elazığ - Arıcak Kaymakamı - Alper AÇIKGÖZ
ERZİNCAN
Erzincan Vali Yardımcısı - Fırat KADİROĞLU
Erzincan Çayırlı Kaymakamı - Ramazan TEKE
Erzincan - Refahiye Kaymakamı - Mehmet Furkan TAŞKIRAN
Erzincan Otlukbeli Kaymakamı - Volkan ORAL
Erzincan - İliç Kaymakamı - Hacı DEMİRCİ
Erzincan - Üzümlü Kaymakamı - Hacı Osman HÖKELEKLİ
ERZURUM
Erzurum Vali Yardımcısı - Fatih UZUN
Erzurum Vali Yardımcısı - Orhan AYAZ
Erzurum Vali Yardımcısı - Uğur KAPAR
Erzurum Yakutiye Kaymakamı - Mehmet Rıdvan DOĞAN
Erzurum - Pasinler Kaymakamı - Rahmi BULUT
Erzurum - Hınıs Kaymakamı - Fatih GÜLNAR
Erzurum Aşkale Kaymakamı - Sait Muhammed BİLGİN
Erzurum - Köprüköy Kaymakamı - Mustafa TURAN
Erzurum - Köprüköy Kaymakamı - Mehmet Akif TEMUR
Erzurum - Karayazı Kaymakamı - Mustafa BABACAN
Erzurum - Pazaryolu Kaymakamı - Ömer Levent TÜRK
Erzurum - Çat Kaymakamı - Erkan ŞAHİN
Erzurum - Aziziye Kaymakamı - Mehmet Faruk KAZDAL
Erzurum - İspir Kaymakamı - Berker ÇIRAK
ESKİŞEHİR
Eskişehir Vali Yardımcısı - Akın AĞCA
Eskişehir Vali Yardımcısı - Aydın BÖRÜ
Eskişehir - Odunpazarı Kaymakamı - Ahmet Hikmet ŞAHİN
Eskişehir Sivrihisar Kaymakamı - Yunus Emre TEMEL
Eskişehir - Han Kaymakamı - Bahadır YILMAZ
Eskişehir - Çifteler Kaymakamı - Bilal BASRİ
GAZİANTEP
Gaziantep Vali Yardımcısı - Oktay KAYA
Gaziantep Vali Yardımcısı - Yakup KILINÇOĞLU
Gaziantep İslahiye Kaymakamı - Emre OĞUZTÜRK
Gaziantep Karkamış Kaymakamı - Ferdi AKGÜN
GİRESUN
Giresun Vali Yardımcısı - Ayhan DURMUŞ
Giresun - Tirebolu Kaymakamı - Tuncay KALDIRIM
Giresun Alucra Kaymakamı - Doğan Can KANDEMİR
Giresun - Piraziz Kaymakamı - Kadir KILIÇ
Giresun Şebinkarahisar Kaymakamı - Adnan DOĞAN
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Vali Yardımcısı - Mehmet Buğra KATIRCI
Gümüşhane Vali Yardımcısı - Tugay CİNGİRT
Gümüşhane Vali Yardımcısı - Muhammed Deniz KILINÇ
Gümüşhane Vali Yardımcısı - Hasan Hüseyin ALPASLAN
Gümüşhane - Kürtün Kaymakamı - Ahmet Faruk BEYAZIT
HAKKARİ
Hakkari Vali Yardımcısı - Murat GÜNEŞ
Hakkari Vali Yardımcısı - Burak GÜRBÜZ
Hakkari Vali Yardımcısı - Bilal ÇELİK
Hakkari Yüksekova Kaymakamı - Volkan HÜLÜR
Hakkari - Şemdinli Kaymakamı - Fatih ERDOĞAN
Hakkari - Derecik Kaymakamı - İbrahim YAZICI
HATAY
Hatay Vali Yardımcısı - Necati AKTAN
Hatay Vali Yardımcısı - Aydın GÖÇER
Hatay - Kırıkhan Kaymakamı - Yusuf CANKATAR
Hatay - Hassa Kaymakamı - Ali ARGAMA
Hatay - Hassa Kaymakamı - Safa KAHRAMAN
Hatay - Erzin Kaymakamı - Yunus Emre AKPINAR
Hatay Kumlu Kaymakamı - Yunus POLAT
IĞDIR
Iğdır Vali Yardımcısı - Burak YILMAZ
Iğdır Vali Yardımcısı - Özlem KILIÇTÜRK
Iğdır Karakoyunlu Kaymakamı - İlhan KAYAŞ
ISPARTA
Isparta Vali Yardımcısı - Mehmet Faruk SAYGIN
Isparta-Aksu Kaymakamı - Merve AYIK
Isparta - Eğirdir Kaymakamı - Serhat DOĞAN
İSTANBUL
İstanbul Vali Yardımcısı - Bekir DINKIRCI
İstanbul Vali Yardımcısı - Avni KULA
İstanbul Vali Yardımcısı - Sıdkı ZEHİN
İstanbul Vali Yardımcısı - Erhan GÜNAY
İstanbul Vali Yardımcısı - Suat SEYİTOĞLU
İstanbul - Adalar Kaymakamı - Uğur BULUT
İstanbul - Ataşehir Kaymakamı - Eren ARSLAN
İstanbul - Silivri Kaymakamı - Murat EREN
İstanbul - Çekmeköy Kaymakamı - Ömer BİLGİN
İstanbul - Güngören Kaymakamı - Ayhan TERZİ
İZMİR
İzmir Vali Yardımcısı - İbrahim Süha KARABORAN
İzmir - Dikili Kaymakamı - Metin ARSLANBAŞ
İzmir - Bergama Kaymakamı - Hasan YAMAN
İzmir - Tire Kaymakamı - Mesut YAKUTA
İzmir - Bayraklı Kaymakamı - Engin AKSAKAL
İzmir-Kemalpaşa Kaymakamı - Okan DAŞTAN
İzmir - Menderes Kaymakamı - Murat KARALOĞLU
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı - Abdüssamed KILIÇ
Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamı - Abdullah ARSLANTÜRK
Kahramanmaraş - Ekinözü Kaymakamı - Faruk ATAR
Kahramanmaraş - Andırın Kaymakamı - Ömer BULUT
Kahramanmaraş - Nurhak Kaymakamı - Kerem TUNÇER
Kahramanmaraş Çağlayancerit Kaymakamı - Mustafa ŞEKER
KARABÜK
Karabük Vali Yardımcısı - Mehmet ÖZ
Karabük Vali Yardımcısı - Mutlu ALMALI
KARS
Kars Vali Yardımcısı - Mehmet Ali ATAK
Kars Vali Yardımcısı - Burak ÖZ
Kars Vali Yardımcısı - Emine DİLCE
Kars-Susuz Kaymakamı - Furkan ÖZTÜRK
Kars - Susuz Kaymakamı - Muhammed Emin TUTAL
Kars - Arpaçay Kaymakamı - Mehmet Abdulkadir GÜVENÇ
Kars - Digor Kaymakamı - Abdulkadir ZENGİN
Kars Kağızman Kaymakamı - Semih CEMBEKLİ
KASTAMONU
Kastamonu Vali Yardımcısı - Sedat YILDIRIM
Kastamonu - Cide Kaymakamı - Furkan ATALIK
Kastamonu Tosya Kaymakamı - Hüseyin Remzi KONAK
Kastamonu - Çatalzeytin Kaymakamı - İbrahim ŞAHİN
Kastamonu Ağlı Kaymakamı - Şeyma ŞENDUR
KAYSERİ
Kayseri Vali Yardımcısı - Sezgin ÜÇÜNCÜ
Kayseri Vali Yardımcısı - Fehmi Sinan NİYAZI
Kayseri - Felahiye Kaymakamı - Esma ATASEVER SAĞIROĞLUGİL
KİLİS
Kilis Vali Yardımcısı - Yasin ARDIÇ
Kilis Vali Yardımcısı - Eray GÜRSOY
Kilis - Elbeyli Kaymakamı - Yakup HACIİSMAİLOĞLU
Kilis - Polateli Kaymakamı - Esra BOZAN
KIRIKKALE
Kırıkkale Vali Yardımcısı - Emre KAZANASMAZ
Kırıkkale Vali Yardımcısı - Bekir YILMAZ
Kırıkkale - Bahşılı Kaymakamı - Elif YAZICIOĞLU KAZANASMAZ
KIRKLARELİ
Kırklareli - Lüleburgaz Kaymakamı - Ayhan IŞIK
KIRŞEHİR
Kırşehir Vali Yardımcısı - Recep GÜNDÜZ
Kırşehir Vali Yardımcısı - Altuğ ÇAĞLAR
Kırşehir - Akçakent Kaymakamı - Ali Can YILDIZ
Kırşehir - Mucur Kaymakamı - Abdullah YÜKSEL
KOCAELİ
Kocaeli Vali Yardımcısı - Emre NEBİOĞLU
Kocaeli - Dilovası Kaymakamı - Resul ÇELİK
KONYA
Konya Vali Yardımcısı - Zeyit ŞENER
Konya Vali Yardımcısı - İsmail ÇETİNKAYA
Konya Vali Yardımcısı - İlhami DOĞAN
Konya Selçuklu Kaymakamı - Ali CANDAN
Konya-Ereğli Kaymakamı - Fatih GENEL
Konya - Cihanbeyli Kaymakamı - Orhan Gazi KARAKAŞ
Konya - Bozkır Kaymakamı - Enes ÖZKAN
Konya - Yalıhüyük Kaymakamı - İsmail ŞANAL
KÜTAHYA
Kütahya Vali Yardımcısı - Akgün CORAV
Kütahya - Dumlupınar Kaymakamı - Murat KARAHAN
Kütahya - Domaniç Kaymakamı - Okan YENİDÜNYA
Kütahya Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürü - Ali AÇIKGÖZ
MALATYA
Malatya Vali Yardımcısı - Şeyma POLAT BALAK
Malatya Vali Yardımcısı - Emre URHAN
Malatya Vali Yardımcısı - Furkan ALPAY
Malatya - Battalgazi Kaymakamı - Ömer Tuğrul KUNDAKÇI
Malatya - Darende Kaymakamı - Ömer SİRKECİ
Malatya - Pütürge Kaymakamı - Oğuzhan ÖZTÜRK
Malatya - Kuluncak Kaymakamı - Gizem BAYGUŞ
Malatya - Arguvan Kaymakamı - Salih AĞAR
Malatya - Yazıhan Kaymakamı - Abdullah Emre ÖZEFE
Malatya - Doğanyol Kaymakamı - Serhat BAĞCI
Malatya - Akçadağ Kaymakamı - Muhammed Fazıl TÜZEL
MANİSA
Manisa Vali Yardımcısı - Mehmet ERİŞ
Manisa Vali Yardımcısı - Cemil KILINÇ
Manisa - Şehzadeler Kaymakamı - Günhan YAZAR
Manisa - Saruhanlı Kaymakamı - Fatih ÖZCAN
Manisa - Alaşehir Kaymakamı - Ercan ÖTER
MARDİN
Mardin Vali Yardımcısı - Burak ÇİMŞİR
Mardin Vali Yardımcısı - Kübra KARAALİOĞLU
Mardin - Kızıltepe Kaymakamı - Murat ACAR
Mardin - Dargeçit Kaymakamı - Bayram KÖSE
Mardin - Mazıdağı Kaymakamı - Volkan ÖZER
Mardin - Nusaybin Kaymakamı - Gürsel TEMURCİ
Mardin - Yeşilli Kaymakamı - İlyas ÖZTÜRK
MERSİN
Mersin Vali Yardımcısı - Zerrin ÇAY BEŞİKCİ
Mersin Vali Yardımcısı - Türker Çağatay HALİM
Mersin - Akdeniz Kaymakamı - Murat BEŞİKCİ
Mersin - Silifke Kaymakamı - Eyüp FIRAT
Mersin - Gülnar Kaymakamı - Emrah ASLAN
Mersin - Toroslar Kaymakamı - Hüseyin KARAMEŞE
MUĞLA
Muğla Vali Yardımcısı - İsmail ÇORUMLUOĞLU
Muğla Vali Yardımcısı - Ahmet Ferhat ÖZEN
Muğla - Milas Kaymakamı - Vural KARAGÜL
Muğla - Dalaman Kaymakamı - Ferhat VARDAR
Muğla - Ula Kaymakamı - Murat EKİNCİ
Muğla Menteşe Kaymakamı - Ali Edip BUDAN
MUŞ
Muş Vali Yardımcısı - Ferhat ALTAY
Muş Vali Yardımcısı - Onur BEKTAŞ
Muş Vali Yardımcısı - Elif MERAM
Muş Vali Yardımcısı - Metin BASKIN
Muş - Malazgirt Kaymakamı - Ahmed Tayyib KAHRAMAN
Muş - Korkut Kaymakamı - Ahmet Sami MERAM
NEVŞEHİR
Nevşehir Vali Yardımcısı - Seda GÜR
Nevşehir Vali Yardımcısı - Gökay İÇEN
ORDU
Ordu Vali Yardımcısı - Onur ŞATIROĞLU
Ordu - Ünye Kaymakamı - Kemal YILDIZ
Ordu - Fatsa Kaymakamı - Mustafa Ünver BÖKE
Ordu - Perşembe Kaymakamı - Burak AKELLER
Ordu Akkuş Kaymakamı - Kerem YÜCE
Ordu-Ulubey Kaymakamı - Esra POLAT
Ordu - Çatalpınar Kaymakamı - Mehmet Sevban GÖKBUNAR
Ordu - Kabataş Kaymakamı - Ali Can ULUDAĞ
OSMANİYE
OSMANİYE Vali Yardımcısı - Mehmet USTA
RİZE
Rize Vali Yardımcısı - Metin EYYÜPKОСА
Rize Vali Yardımcısı - Mustafa Batuhan ALPBOĞA
Rize - Ardeşen Kaymakamı - Ahmet KORKMAZ
SAKARYA
Sakarya Vali Yardımcısı - Halil İbrahim KAZAR
Sakarya Vali Yardımcısı - Turgut SUBAŞI
Sakarya Vali Yardımcısı - Mehmet Hüseyin Nail ANLAR
Sakarya - Erenler Kaymakamı - Metin KUBİLAY
Sakarya - Serdivan Kaymakamı - Tolga TOĞAN
Sakarya - Adapazarı Kaymakamı - Musa SARI
Sakarya - Geyve Kaymakamı - Çağlar TEKİN
Sakarya - Pamukova Kaymakamı - Halil İbrahim KÖROĞLU
SAMSUN
Samsun Vali Yardımcısı - Fikret ZAMAN
Samsun Havza Kaymakamı - Samet SERİN
Samsun - Vezirköprü Kaymakamı - Bayram YILDIZ
Samsun - Terme Kaymakamı - Can ATAK
SİİRT
Siirt Vali Yardımcısı - Yunus COŞKUN
Siirt-Kurtalan Kaymakamı - Salih BAŞARA
Siirt - Eruh Kaymakamı - Muttalip ÇETİN
Siirt - Şirvan Kaymakamı - Ertuğrul BAYRAM
Siirt Pervari Kaymakamı - Ali BUZKAYA
Siirt Baykan Kaymakamı - Mehmet GÜNDOĞDU
SİNOP
Sinop Vali Yardımcısı - Cevat GÜN
Sinop Vali Yardımcısı - Muhammed Serkan ŞAHİN
Sinop Vali Yardımcısı - Bahar KAYA
Sinop - Ayancık Kaymakamı - Mevlana KÜRKCÜ
Sinop - Dikmen Kaymakamı - İslam TİMUR
Sinop Boyabat Kaymakamı - Murat YILDIZ
SİVAS
Sivas Vali Yardımcısı - Ahmet YEŞİLYURT
Sivas Vali Yardımcısı - Mustafa Caner CULUKAR
Sivas Kangal Kaymakamı - Merve Ayşe BÜYÜKUÇAR
Sivas - Ulaş Kaymakamı - Veli AVCI
Sivas - Koyulhisar Kaymakamı - Yunus Emre YILDIZ
Sivas - Zara Kaymakamı - Malik ÇALIŞIR
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Vali Yardımcısı - Onur ÖZAYDIN
Şanlıurfa Vali Yardımcısı - Hüseyin KAPTAN
Şanlıurfa Vali Yardımcısı - Fatmagül DALMIŞ
Şanlıurfa - Haliliye Kaymakamı - Erkan SAVAR
Şanlıurfa - Birecik Kaymakamı - Osman ŞAHİN
Şanlıurfa - Suruç Kaymakamı - Muhammed Furkan TUNA
Şanlıurfa - Hilvan Kaymakamı - Zafer ŞAHİN
ŞIRNAK
Şırnak Vali Yardımcısı - Fikri BADİOĞLU
Şırnak Vali Yardımcısı - İdil ÖZDEMİR DOĞAN
Şırnak Vali Yardımcısı - Mehmet TIĞLI
Şırnak - Uludere Kaymakamı - Salih KAYA
TEKİRDAĞ
Tekirdağ Vali Yardımcısı - Harun KAYA
Tekirdağ Vali Yardımcısı - Mustafa ŞAHİN
Tekirdağ - Şarköy Kaymakamı - Aydın ERDOĞAN
Tekirdağ - Marmaraereğlisi Kaymakamı - Fatih KIZILTOPRAK
Tekirdağ - Hayrabolu Kaymakamı - Ahmet YILDIZ
TOKAT
Tokat Vali Yardımcısı - Abdullah ASLANER
Tokat Vali Yardımcısı - Kaya ÇELİK
Tokat Vali Yardımcısı - Erkan KAÇMAZ
Tokat Zile Kaymakamı - Önder KOÇ
TRABZON
Trabzon Vali Yardımcısı - Abdurrahman İNAN
Trabzon Vali Yardımcısı - Mehmet Fatih KESTİOĞLU
Trabzon Vali Yardımcısı - Taner BOLAT
Trabzon - Ortahisar Kaymakamı - Muhammed Lütfi KOTAN
Trabzon - Akçaabat Kaymakamı - Abdullah ŞAHİN
Trabzon - Beşikdüzü Kaymakamı - Muammer SARIDOĞAN
TUNCELİ
Tunceli Vali Yardımcısı - Dilara ŞENOĞLU
Tunceli Vali Yardımcısı - Göktuğ Kaan AYAZ
Tunceli-Ovacık Kaymakamı - Gökhan ARSLAN
Tunceli - Nazımiye Kaymakamı - Pınar AYAZ
UŞAK
Uşak Vali Yardımcısı - Yusuf Beran VURAN
Uşak - Banaz Kaymakamı - Musa Kazım ÇELİK
VAN
Van Vali Yardımcısı - Fidan BOZKIR
Van Vali Yardımcısı - Lütfullah GÖKTAŞ
Van Vali Yardımcısı - Burak KESER
Van Vali Yardımcısı - Mehmet Miraç TOPALOĞLU
Van - Gürpınar Kaymakamı - Fatma TURHAN KESER
Van-Erciş Kaymakamı - Ahmed ÇELİK
Van - Özalp Kaymakamı - Mesut BOLAT
Van-Başkale Kaymakamı - Ramazan CİHANGİR
Van-Bahçesaray Kaymakamı - Salih KARTAL
Van Çatak Kaymakamı - Abdullah SARI
Van-Gevaş Kaymakamı - Ali Osman BULAT
Van Valiliği Hukuk Müşaviri - Resul YILDIRIM
YALOVA
Yalova Vali Yardımcısı - Muhammed ÇETİN
Yalova Vali Yardımcısı - Bekir Sıtkı DAĞ
Yalova Vali Yardımcısı - Asalet KARABULUT
Yalova - Altınova Kaymakamı - Göksu BAYRAM
YOZGAT
Yozgat Vali Yardımcısı - Hasan ÇİMER
Yozgat Valiliği Hukuk Müşaviri - Mustafa Berat KASIMOĞLU
ZONGULDAK
Zonguldak Vali Yardımcısı - Mutlu ALMALI
Zonguldak - Kozlu Kaymakamı - Evren ÇAKIR