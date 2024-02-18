Mümin Talip Pazarlı kimdir, kaç yaşında? Serik Belediyesporlu futbolcu hayatını kaybetti

Serik Belediyespor forması giyen futbolcu Mümin Talip Pazarlı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamanın ardından oyuncunun kariyeri, yaşı, hastalığı ve neden öldüğü merak ediliyor.

29 yaşındaki oyuncu daha önce Çorum FK, 24 Erzincanspor, Düzcespor, 1967 Orduspor gibi takımların formasını giyiyordu. Son olarak Ankara Demir takımından Serik Belediye’ye transfer olan oyuncu, bu sezon 10 karşılaşmada forma giymişti. Mümin Talip Pazarlı kimdir, neden öldü?

29 yaşında hayatını kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'da forma giyen 29 yaşındaki Mümin Talip Pazarlı, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mümin Talip Pazarlı kimdir?

Mümin Talip Pazarlı, 17 Mayıs 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine Beylerbeyi’nde başlayan oyuncu sonrasında Tire 1922 Sor, Y. Çorumspor, Çorum FK, 24 Erzincanspor, Düzcespor, Orduspor 1967, Ankara Demir ve Serik Belediye formalarını giydi.

Stoper mevkiinde görev yapan oyuncu bu sezon 2. Lig Beyaz Grup’ta bu 10 karşılaşmada forma giydi.

Futbolcu, devre arasında Ankara Demirspor’dan Serik Belediyespor’a transfer olmuştu. Hastalığı sebebiyle futbola ara vermek zorunda kalan oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kan kanseri teşhisi konuldu

Edinilen bilgiye göre, 2023-2024 futbol sezonu devre arasında Ankara Demirspor'dan Serik Belediyespor'a transfer olan stoper Mümin Talip, 3 hafta önce rahatsızlandı. Serik'teki özel bir hastaneye başvuran futbolcuya, kan kanseri teşhisi konuldu.

Daha sonra İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Mümin Talip, uygulanan tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu sabah kendisini kaybettik. Camia olarak çok üzgünüz. Kendisi dürüst ve karakterli bir futbolcuydu. Tüm futbol camiasının başı sağ olsun." dedi.

Mümin Talip'in cenazesinin nereye defnedileceğine ilişkin ailesinin kararının beklendiği öğrenildi.

TFF’den paylaşım

Serik Belediyespor'un ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da Mümin Talip Pazarlı için paylaşım geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Mümin Talip Pazarlı'yı Kaybettik. TFF 2. Lig'de yer alan Serik Belediyespor Kulübü'nün oyuncusu Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mümin Talip Pazarlı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, başta Serik Belediyespor Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.