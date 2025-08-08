  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Takip Et

Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsanevi ismi Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir kanserle verdiği mücadeleyi kaybederek hayatını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Takip Et

Türk sinemasının efsane isimlerinden Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde rol alan Münir Özkul’un hayat arkadaşı olan Umman Özkul’un vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek

Acı haberi, çiftin kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. Güner Özkul, açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir" ifadelerini kullandı.

Cenaze töreni hakkında da bilgi veren Güner Özkul, annesinin 8 Ağustos 2025 Cuma günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.

Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)Ekonomi

 

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Ekonomi

 

Gündem
Çanakkale'de tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti
İnternette 'sınavsız ehliyet' skandalı : 12 günde teslim, e-Devlet onaylı
İnternette 'sınavsız ehliyet' skandalı : 12 günde teslim, e-Devlet onaylı
Kulis: İmamoğlu’nun ilk canlı yayın duruşması 11 Eylül'de olabilir
Kulis: İmamoğlu’nun ilk canlı yayın duruşması 11 Eylül'de olabilir
Market çalışanlarının zorlu şartları Bakanlığı harekete geçirdi: Marketlere gizli müfettiş
Market çalışanlarının zorlu şartları Bakanlığı harekete geçirdi: Marketlere gizli müfettiş
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kuruluyor
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kuruluyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a gidiyor