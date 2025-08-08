Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Türk sinemasının efsanevi ismi Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir kanserle verdiği mücadeleyi kaybederek hayatını yitirdi.
Türk sinemasının efsane isimlerinden Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde rol alan Münir Özkul’un hayat arkadaşı olan Umman Özkul’un vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek
Acı haberi, çiftin kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. Güner Özkul, açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir" ifadelerini kullandı.
Cenaze töreni hakkında da bilgi veren Güner Özkul, annesinin 8 Ağustos 2025 Cuma günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.