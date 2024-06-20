Murat Aci'nin babası Eylem Tok ve oğlunun yargılanması sonrası konuştu: 112'yi arasaydı ne olurdu?

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı direksiyon başına geçen 16 yaşındaki Timur Cihantimur yol kenarında bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının bulunduğu gruba çarptı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan daha sonra da annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan Cihantimur Boston'da yakalandı.

Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Cihantimur ve annesi Eylem Tok için Türkiye iade talebinde bulunurken evladını kaybeden baba Özer Aci Sözcü Televizyonu'na konuştu.

Özer Tok ve oğlunun yakalanmasından yargılanmasına kadar gelinen sürecin büyük bir mücadele sonucu olduğunu, bu aşamaya gelene kadar çok fazla çabaladığını vurguladı.

Baba Özer Aci "Biz artık oğlumun katillerinin yakalanması, adalet önüne çıkarılması için mücadele ediyoruz. Başka amacımız yok. Ben en baştan beri adalet dedim, benim vazgeçeceğimi sandılar, beni hafife aldılar. Ama ben yalnız olmadığım için yılmadım ve sonunda Boston'da yakalandılar. Bu önemli bir aşamadır. Sabrettik ve çaba gösterdik sonuçta yakalattık, yargıçların en iyi şekilde karar vereceklerini düşünüyorum. Ben haberleri, TV'leri izleyemiyorum. Annesi de ben de oğlumu ekranda görmeye dayanamıyoruz." diye konuştu.

Kaza olduğunda Cihantimur'un 112'yi arayabileceğini oğlunun o zaman yaralı olduğunu söyleyen Aci şunları kaydetti:

"Eylem hanım mahkemeye sadece kendisi geleceğini zannediyordu ama beni destekleyen bir sürü insan oradaydı, onun gözlerinin içine bakarak 'sen suçlusun' dedi. Bundan sonra ben adaletin verdiği karara saygı duyacağım. Türkiye'ye geldiklerinde annesi de babası da taziyeme gelebilir. Herkes bana baş sağlığı dilerken bu işin sorumlusunun da biraz acı duyması gerekir.

Benim evladım 29 yaşındaydı, o babanın ne hissettiğini de benim kadar kimse anlamaz. Ama bu noktalara getirmemeliydi işi, oğluna sahip çıkmalıydı. Çocuğunu yurtdışına kaçırmakla iyilik yaptıklarını mı sanıyorlar? Bir suçun eninde sonunda bir cezasının olduğunu düşünemediler mi?"