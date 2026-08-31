Murat Ağırel Gökçek soruşturmasında ifade verdi: Yeni isimler eklenebilir

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Gazeteci Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya’daki şirketleri, para transferleri ve yatırımlarına ilişkin daha önce yayımladığı haberlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi’ne gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. Ağırel, savcılığa Gökçek ailesinin Almanya’da kurduğu HAMAG isimli şirket ve bu şirketin faaliyetleriyle ilgili yaptığı araştırmaları aktardı.

Murat Ağırel’in geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberlerde, Gökçek ailesinin Almanya’da gerçekleştirdiği iddia edilen şirket, gayrimenkul ve yatırım faaliyetlerine ilişkin çeşitli bilgilere yer verilmişti. Haberlerde, ailenin Düsseldorf kentinde bir bina ve Velbert kentinde bir alışveriş merkezi için anlaşmalar yaptığı iddiaları gündeme getirilmişti.

Söz konusu haberlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Şirketin mal varlığı milyonlarca euroya ulaştı

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne gelen Ağırel, ifade işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya’da kurduğu HAMAG isimli şirkete ilişkin yürüttüğü araştırmalar kapsamında elde ettiği bilgileri savcılığa sunduğunu belirtti.

Ağırel, Gökçek ailesinin Düsseldorf’ta kurduğu şirketin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek ile bağlantılı olduğunu ifade etti. Şirketin 30 bin Euro sermaye ve sıfır ciroyla kurulduğunu belirten Ağırel, 2024 yılına gelindiğinde şirketin yaklaşık 3 milyon 800 bin Euro değerinde mal varlığına ulaştığını söyledi.

Ağırel’in aktardığı bilgilere göre söz konusu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor. Şirketin daha sonraki süreçte Almanya’nın Velbert kentindeki bir alışveriş merkeziyle bağlantılı bir girişimde bulunduğu belirtildi.

Velbert’teki alışveriş merkezi için iki kez sözleşme yapıldı

Ağırel, Düsseldorf’taki şirketin sahip olduğu mal varlığının ardından Velbert kentinde 18 daire ve beş ticari alanın bulunduğu bir alışveriş merkezine yönelik anlaşma sürecinin başladığını anlattı. Ağırel, söz konusu taşınmazın değerinin 8 milyon 700 bin Euro olduğunu ifade etti.

Alışveriş merkezi için iki ayrı sözleşme yapıldığını belirten Ağırel, ilk sözleşmenin Hülya Gökçek adına düzenlendiğini, daha sonra ise anlaşmanın HAMAG adına yeniden yapıldığını söyledi. Ağırel, sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle satış işleminin gerçekleştirilemediğini aktardı.

Ağırel, bu sürecin ardından yatırım görüşmelerinin Lüksemburg’a yöneldiğini belirterek, burada iki kişiden aldığı bilgilere göre yaklaşık 180 milyon Euro ile 200 milyon Euro arasında değer biçilen bir alışveriş merkezi için pazarlık yapıldığını söyledi.

Lüksemburg’daki pazarlıkta uzlaşma sağlanamadı

Ağırel, Lüksemburg’da söz konusu alışveriş merkezinin satın alınması amacıyla yürütülen görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlanamadığını ve alışveriş merkezinin satın alınmasından vazgeçildiğini ifade etti.

Söz konusu alışveriş merkezinin içerisindeki kişilerle ilgili elde ettiği bilgileri de savcılığa aktardığını belirten Ağırel, soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağırel, savcılık sürecinde Gökçek ailesinin ve İbrahim Melih Gökçek’in konuya ilişkin bir yalanlamada bulunduğunu da ifade etti.