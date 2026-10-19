Murat Ağırel neden tutuklandı, suçu ne? Murat Ağırel kaç yaşında, nereli, evli mi, kimdir?

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Murat Ağırel neden tutuklandı, suçu ne?

Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Ağırel’in, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/7. maddesinde düzenlenen “örgüte yardım etme” suçlaması kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Soruşturma, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yüksek tutarlı para hareketleri ve mali işlemlere ilişkin iddiaları kapsıyor.

Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

23 Eylül 1980 doğumlu Murat Ağırel, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında. Ağırel, Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi.

Murat Ağırel evli mi, eşi kim?

Murat Ağırel, Dilek Ağırel ile evli. İki çocuk babasıdır.

Murat Ağırel kimdir?

23 Eylül 1980’de Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ceyhan’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans, Dış Ticaret Bölümü’nden ön lisans derecesi aldı. 2006 yılında sivil toplum çalışmalarına katılan Ağırel, “Bizkaçkişiyiz Platformu”nun kurucuları arasında yer aldı ve platformun İstanbul il başkanlığını yaptı. Daha sonra Memleket Sevdalıları Derneği’nin kurucu genel başkanlığını üstlendi. 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili adayı oldu ancak Meclis’e giremedi.

Ağırel, gazetecilik kariyerine 2017 yılında MedyaSiyaset internet haber sitesinde yazılar yazarak başladı. Daha sonra Odatv ve Yeniçağ gazetesinde görev aldı; yolsuzluk iddiaları, kamu kaynaklarının kullanımı ve ekonomik ilişkiler üzerine hazırladığı araştırma dosyalarıyla tanındı. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazılarıyla da gündeme gelen Ağırel, gazetecilik çalışmaları nedeniyle çeşitli ödüller kazandı. 2019’da Şaki, 2020’de Sarmal, 2021’de Parsel Parsel ve Vurgun, 2023’te Yağma – Sayıştay Belgeleri, 2024’te Havala ve 2025’te Kirli Çark adlı kitapları yayımlandı. Dilek Ağırel ile evli olan gazetecinin biri kız, biri erkek iki çocuğu bulunuyor.