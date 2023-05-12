Murat Bakan: Hangi seçimde TSK, zırhlı araçlarıyla hazır bekletildi?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda açıklama yaptı.

Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında beş ayrı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Konuşmasında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) hakkında açıklamalarda bulunan Murat Bakan, şunları söyledi:

“GAMER üzerinden yapılan yeni bir operasyondan bahsediyorum. Bu, gördüğünüz belge, İzmir Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin yazısıdır. Nedir? GAMER’dir. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nin bir yazısını, İl Valilikleri, ordu komutanlıklarına gönderiyor. TSK’den ne istiyor, GAMER? ‘Oy verme günü alınacak tedbirler kapsamında, kolluk birimlerimize ait zırhlı ve hava araçlarının, göreve hazır vaziyette bulundurulması ile seçimin güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, valilerimizce gerek görülmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait personel, zırhlı araç ve diğer araçlardan istifade edileceği bildirilmiş olup; kolluk birimlerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait personel ile zırhlı araç ve diğer araçların göreve hazır vaziyette bulunulması hususunda gereğini arz ve rica ederim. Savaşa mı gidiyoruz, seçime mi gidiyoruz? Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zırhlı araçlarına, personeline bir seçim sath-ı mailinde GAMER, İçişleri Bakanlığı niye ihtiyaç duyar? Devletin polisi yok mu? Sandık için görevlendirilmiş polislerimiz var. 12-12 çalıştırılan, fazla mesai ödenmeyen, insanlık dışı çalıştırılan polisimiz, jandarmamız yok mu?

“Hangi seçimde TSK, zırhlı araçlarıyla hazır bekletildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Bu bir seçim. Hangi seçimde TSK, zırhlı araçlarıyla hazır bekletildi. Milletvekili olarak, denetim görevimin gereği olarak soruyorum. Diyecek ki, Süleyman Soylu; ‘Murat Bakan, TSK içinde derin yapılanma içinde…’ diyebilir. Biliyorsunuz, yalan atmakta mahir. Ben bunu soruyorum. Süleyman Soylu yanıt versin. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araç ve personelin hazır bulundurulmasına ilişkin, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yazısının gerekçesi nedir? Bu yazıyı niye yazdınız?

“Suça ortak olmayın”

Buradan valilere sesleniyorum. Suça ortak olmayın. Bu normal, rutin bir seçimdir. Türkiye’de seçimler her beş yılda bir olur. Bu seçim de öyle bir seçimdir. Herkes oyunu kullanacak. Muhalefet partisi olarak biz, Genel Başkanımız halkımıza da sakin olması, seçim sonrası sokağa çıkılmamasını söyledi. Yani bu neyin hazırlığıdır. Valilerin; Emniyet Müdürlerine, Jandarma’ya, TSK personeline, kahraman ordumuza; bu konuda kanun dışı emirlere riayet etmemeleri, onların İçişleri Bakanı’na ya da herhangi birisine bağlılıklarının olmadığını, asıl bağlılıklarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, kanunlarına bağlı olduklarını, milletlerine bağlı olduklarını hatırlatmak istiyorum. Sakin bir şeklide vatandaş oyunu verecek. Pazar günü itibarıyla, Türkiye’de yönetim değişecek. Böyle bir tedbire ihtiyaç yok.” (ANKA)