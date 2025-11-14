Murat Bardakçı, milli yas tartışmalarına dahil oldu: Geleneğimizde yok

En son Ocak ayında Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 76 kişi hayatını kaybetmesinin ardından 1 günlük milli yas ilan edilmişti.

Gürcitan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olmasının ardından toplumda milli yas beklentisi doğmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ailesine yaptığı ziyaretin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 3 günlük milli yas çağrısı yapmasını talep etmişti. Ancak Erdoğan'dan milli yas açıklaması gelmedi.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı milli yas ilan edilmeli tartışmalarına ilişkin hazırladığı köye yazısında "Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur" dedi.

Murat Bardakçı yazısında milli yasa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihimizde şehadet ile neticelenen dünya kadar acı hadise vardır, bu hadiselerde nice canlılar gitmiş ama hiçbirinde yas ilân edilmemiştir! Zira, şehâdet dinî inançlar doğrultusunda ulaşılabilecek en yüksek makamdır ve bu makama yükselenlerin ardından matem tutulmaz. Ateş gerçi düştüğü yeri yakar, dolayısı ile giden canlar için üzülmek, gözyaşı dökmek ve hattâ perişan olmak gayet tabiî, insanî bir histir ama geleneğimizde askerî şehidler için matem mevcut değildir."