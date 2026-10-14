Murat Boz mahsur kaldı: Suyu durduramıyoruz, acil yardım, lütfen!

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İstanbul'da etkili olan aşırı yağış, birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Şarkıcı Murat Boz, Maslak-Ayazağa'da bulunan Phoenix Stüdyoları'nın bulunduğu bölgede su baskını nedeniyle mahsur kaldıklarını açıkladı.

Bölgede elektriklerin kesildiğini ve stüdyoları su bastığını belirten Boz, yaşadıkları durumu sosyal medya üzerinden paylaştı ve acil yardım istedi.

Boz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz.”

"Suyu durduramıyoruz"

Bir paylaşımda daha bulunan ünlü şarkıcı, "İçeriye giren suyu durduramıyoruz. Acil tahliye için yardım lütfen" dedi.