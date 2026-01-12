Murat Çalık yarın ikinci kez ameliyat olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Buca Kırıklar Cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarın operasyon geçirecek. Operasyon öncesi açıklama yapan Çalık, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını belirtti.

Çalık’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"19 Mart’tan bugüne 300 gün geçti. Ve ben evimden kilometrelerce uzakta, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yarın geçireceğim ameliyatın endişesiyle karşılıyorum bugünü. Biliyorum ki dualarınız benimle, biliyorum ki inancınız hâlâ taptaze. Bu süreçte şunu bir kez daha gördüm: İnsanın gücü sadece kendi bedeninden değil, inandığı değerlere tutunmaktan gelir. Her mesajınızda, her dileğinizde, her dualarınızda bunu bana hatırlattınız. İyi ki varsınız. Allah’ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak ve yeniden aranızda olacağım. Sağlıklı ve özgür günlerde mücadelemizi hep birlikte omuzlamak dileğiyle…"