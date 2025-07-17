Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi, CHP'den tepki geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumu nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. İki kez kanseri yenen ve tutukluluğu sürecinde ciddi kilo kaybı yaşayan Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin inceleme yapılması amacıyla Adli Tıp değerlendirmesi istendi.

Yeniden İzmir Buca Cezaevi'ne götürüldü

Cezaevinde geçirdiği yaklaşık üç buçuk aylık sürede 18 kilo kaybettiği belirtilen Çalık, bu sabah saat 06.35'te İzmir-İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yolculuk sırasında Çalık’ın yanında çok sayıda jandarma görevlisinin bulunduğu öğrenildi. Çalık'ın heyet değerlendirmesinin ardından yeniden Buca Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

"Bu işkenceye son verin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Murat Çalık’ın Adli Tıp sevki sırasında maruz kaldığı uygulamalara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Zeybek, Çalık’ın sabahın erken saatlerinde kelepçeli halde İzmir’den İstanbul’a götürülmesini “insanlık dışı bir muamele” olarak nitelendirdi.

Zeybek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sabahın erken saatlerinde, elleri kelepçeli halde İzmir’den apar topar İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülen değerli yol arkadaşımız Mehmet Murat Çalık, heyet değerlendirmesinin ardından şimdi yeniden Buca Cezaevi’ne gönderiliyor.

Ne vicdan kalmış ne utanma duygusu... Sağlık sorunlarıyla boğuşan ve dört duvar arasında yaşam mücadelesi veren Mehmet Murat Çalık’a yapılan bu işkenceye derhal son verin! Mehmet Murat Çalık hemen şimdi serbest bırakılsın!”