Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı: Ameliyat olacağı tarih belli oldu

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, cezaevinde kaldığı sürede 25 kilo kaybeden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve Çalık'a iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı.

Murat Çalık, İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Biyopsi konusunda doktorlarla görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

"Doktorlar Murat ile bizzat görüşmek istedi, yüreğimiz ağzımızda alacakları kararı bekliyoruz"

Halk TV'ye konuşan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "2-3 hafta önce boynundan biyopsi alınmıştı. Yetersiz gelmiş. Doktorlar kitlenin tamamını almak istiyor. Ancak bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Çünkü şah damara yakın bir nokta. O yüzden doktorlar Murat ile bizzat görüşmek istedi. Ne karar verecekler bilmiyorum. Yüreğimiz ağzımızda biz de bekliyoruz alacakları kararı..." ifadelerini kullandı.

13 Ocak'ta ameliyat olacak

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, canlı yayında yaptığı açıklamada Çalık'ın ameliyat olacağını duyurdu.

Çalık'ın vücudunun riskli kitleler üretmeye devam ettiğini söyleyen Koçhan, birkaç hafta içinde kitlenin boyutunun 13 milimetreden 16 milimetreye çıktığını söyledi.

Çalık 12 Ocak günü hastaneye yatacak, 13 Ocak'ta da ameliyat olacak.