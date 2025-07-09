Murat Çalık yoğun bakıma alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevinden hastaneye sevki sürerken, lenfoma şüphesi üzerine ameliyat edildiği bildirilmişti.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, 4 Haziran’da Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne nakledilmişti. Cezaevinde şiddetlenen ağrılarının ardından 23 Haziran’da yeniden hastaneye sevk edilen Çalık’a İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kemik iliği biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucunda lenfoma ile ilgili ciddi bulgular tespit edilince 4 Temmuz'da ameliyat edilmişti.

Çalık, ameliyatın ardından dün, yeniden Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti.

İki kez kanser atlatan ve cezaevine girmesinin ardından hastalığın nüksetmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalan Çalık, 3.,5 ayda 18 kilo vermişti.

Çalık'ın durumuna ilişkin hazırlanan 7 Temmuz tarihli İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu'nda, Çalık'ın ciddi kilo kaybı ve kemik iliği biyopsisinde blast oranının lösemi nüksü açısından sınırda olması nedeniyle cezaevi şartlarının lösemi nüksüne katkıda bulunabileceği belirtilmişti.

Çalık hakkında hazırlanan sağlık kurulu raporuna dikkat çeken avukatları, "Cezaevi koşulları hayati tehlike yaratabilir" diyerek tahliye çağrısında bulunmuştu.

CHP'li Biçer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalık'ın yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Çağla Biçer'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Mehmet Murat Çalık, bugün acil durum gerekçesiyle önce Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Tıbbi değerlendirme süreci başlamadan önce, sağlık durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmiştir.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapılmış,

yarın anjiyo işlemi planlanlanmaktadır.

Kamuoyunu, süreç ilerledikçe düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz."