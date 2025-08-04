Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık gözyaşları içinde konuştu: Yavrumu bana bağışlasınlar

Lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz haftalarda ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu çıktı. Raporda, tüm sağlık kontrollerinin yeniden yapılması kararlaştırıldı. Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek ikinci kez kemik iliği biyopsisi oldu.

Sözcü TV’de yayınlanan Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına bağlanan Gülseren Çalık, oğlu Murat Çalık’ın serbest bırakılması için gözyaşları içinde çağrı yaptı.

"Oğlumun tekrar o günleri yaşamasına asla kaldıramam"

Çalık konuşmasında şunları söyledi:

"Çok duyguluyum, çok üzgünüm. Bu durumun geçeceğine inanıyorum. Ben adaletin yerini bulacağına, sağlanacağına inanıyorum. Oğlumun serbest kalmasını diliyorum. Ben bir gözü yaşlı anneyim, oğlum için buralardayım.

Eğer oğlum buralardan çıkmayıp hasta olursa, hastanenin bahçesine kendimi atarım dedim çünkü dayanamıyorum. Oğlumun tekrar o günleri yaşamasına asla kaldıramam. Bu benim için ölüm derecesidir. İnşallah oğlum hakkında güzel kararlar çıkacak. Benim sesimi, feryadımı duysunlar, gözü yaşlı anneleri daha fazla ağlatmasınlar. Yavrumu bana, çocuklarına, eşine, ailesine bağışlasınlar. Başka bir dileğim yok."

"Beklemedeyim, üzgünüm, sözün bittiği yerdeyim"

Haftada bir gün izin verilerek oğlunu bir saat görebildiğini söyleyen Gülseren Çalık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen avukatımız haber veriyor, koşa koşa ultrason çekimine gidiyorum, sadece dokunup sarılmak için. Hekimlere güveniyorum, Allah razı olsun. İnşallah güzel kararlarla oğlumu evine göndereceklerine yürekten inanıyorum. Sesimi duyurmak istiyorum, araştırsınlar. Babası 35 yıl devlet memurluğu yaptı. Bu oğlum benim için çok özel, Allah’ın gücüne gitmesin, onu bana iki kez bağışladı, üçüncüsünü kaldıramam. Beklemedeyim, üzgünüm, sözün bittiği yerdeyim. Bütün anneleri evlatlarına, benimkini de bana kavuştursun Allah."