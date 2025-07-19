Murat Çalık'ın annesi Gülümser Çalık: Oğlumun günden güne erimesine dayanamıyorum

İki kez kanser tedavisi gören ve cezaevinde fenalaşarak anjiyo yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülümser Çalık, “Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun” diyerek yetkililere seslendi.

Hastanenin sağlık sorunlarına dikkat çektiği rapora rağmen, Adli Tıp Kurumu (ATK), Çalık hakkında tüm kontrol ve tetkiklerin yeniden yapılması kararını verdi. Çalık, tutuklandıktan sonra lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti. Adli Tıp'ın bu kararının ardından Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

"Oğlumun günden güne erimesine dayanamıyorum"

Bugün Sözcü TV yayınına katılan Anne Çalık, yetkililere seslendi: Çaresizim. 99’u tekrar yaşamak istemiyorum. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet bakanından, hakimlerden, savcılardan merhamet istiyorum. Feryadımı duysunlar. Oğlumun günden güne erimesine dayanamıyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun. Artık gücüm kalmadı, aklımı kaybetmek üzereyim. O tahliller çok zor, bir daha yapılmasını istemiyorum. Eğer suçu varsa inceleyip baksınlar. Oğlumu yanımda istiyorum. Bütün devlet büyüklerimden ricam; beni anlasınlar. Arabasını takip ettik, asker beni uzaklaştırmak istedi. Feryat ettim; ‘O benim oğlum’ dedim. Oğlum çok perişan, dün benim onu gördüğümü görünce daha da üzüldü. Ne diyeyim artık artık duysunlar feryadımı. Devlet büyüklerime sesleniyorum: Feryadımı duyun." Çalık, 1999 yılında akut lösemi hastalığı tedavisi görmüştü.