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Murat Çalık'ın avukatlarından açıklama

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatlarından yapılan açıklamada "Sürece dair yalnızca tarafımızca yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınmasını; spekülasyonlardan uzak, sorumlu bir yaklaşım sergilenmesini önemle rica ederiz" denildi.

Haber Merkezi
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Murat Çalık'ın avukatlarından açıklama
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Son günlerde Sayın Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyunda yer alan bazı yanıltıcı açıklamalar nedeniyle bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Müvekkilimiz, Adli Tıp Kurumu'nun talebiyle 18 Temmuz'da İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada ileri tetkik ve muayeneleri yapılmıştır. Son olarak 25 Temmuz'da kemik iliği biyopsisi alınmış olup, sonuçlar beklenmektedir. Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören müvekkilimizin durumu tibben hassasiyetle izlenmektedir. Sürece dair yalnızca tarafımızca yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınmasını; spekülasyonlardan uzak, sorumlu bir yaklaşım sergilenmesini önemle rica ederiz." denildi. 

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