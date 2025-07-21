  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Murat Çalık'ın avukatlarından ‘itirafçı’ iddialarına yanıt
Takip Et

Murat Çalık'ın avukatlarından ‘itirafçı’ iddialarına yanıt

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatları, müvekkillerinin “itirafçı olmak istediği” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Murat Çalık'ın avukatlarından ‘itirafçı’ iddialarına yanıt
Takip Et

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında “itirafçı olmak istediği” ve “el yazısıyla beyanda bulunduğu” iddiaları üzerine Çalık'ın avukatları Melih Koçhan ve Cihan Ünal açıklama yaptı.

İki avukatın imzasıyla yayınlanan metinde son zamanlarda kamuoyunda yer alan iddialar sert bir dille reddedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Basına ve kamuoyuna,

Son günlerde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık hakkında sosyal medyada asılsız ve yönlendirici içerikler dolaşıma sokulmuştur.

Müvekkilimizin güya “itirafçı olmak istediği” ve “el yazısıyla beyanda bulunduğu” yönündeki iddialar;

Tamamen gerçek dışıdır,

Herhangi bir resmi belgeye veya adli kayda dayanmamaktadır,

Adil yargılamayı etkilemeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur.

Bu tür paylaşımlar;

TCK 285 – Soruşturmanın gizliliğini ihlal,

TCK 288 – Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs,

TCK 204 – Resmî belgede sahtecilik suçlarını oluşturabilecek niteliktedir.

İlgililer hakkında gerekli suç duyuruları yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Av. Melih Koçhan

Av. Cihan Ünal"

Makine ihracatı ilk kez pozitife geçti ama üretici faizden şikayetçiMakine ihracatı ilk kez pozitife geçti ama üretici faizden şikayetçiEkonomi

 

ABD’nin ‘şeker reformu’ piyasaya yön verecekABD’nin ‘şeker reformu’ piyasaya yön verecekEkonomi

 

Gündem
DEM’in çıkışı beklentileri yükseltti, CHP 'Anayasa masası'na oturacak mı?
DEM’in çıkışı beklentileri yükseltti, CHP 'Anayasa masası'na oturacak mı?
Demokrasi ve basın özgürlüğü birbirinin ayrılmaz parçasıdır
Demokrasi ve basın özgürlüğü birbirinin ayrılmaz parçasıdır
AK Parti Milletvekili Yıldırım, CHP'liler özür diledi
AK Parti Milletvekili Yıldırım, CHP'liler özür diledi
İBB soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
İBB soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
İstanbul'da AVM'nin asma tavanı çöktü: Yaralı var
İstanbul'da AVM'nin asma tavanı çöktü: Yaralı var
Sakarya'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi
Sakarya'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi