Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Koçhan, müvekkilinin İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Şimdiye kadar yapılan tutukluluk inceleme duruşmalarına yalnızca SEGBİS aracılığıyla katılım sağlandığını ifade eden Koçhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın İzmir eğitim ve araştırma Hastanesi’nin koroner yoğun bakım ünitesinde tedavisi halen devam etmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen tutukluluk inceleme duruşmalarına, avukatları olarak bizler katılamadık; duruşmalar yalnızca müvekkilin hastaneden SEGBİS aracılığıyla bağlanması suretiyle gerçekleştirildi.

Yarın yapılacak tutukluluk incelemesine bu kez bizlerin de katılımı mümkün olursa, müvekkilimizin güncel sağlık durumu hakkında doğrudan bilgilendirme yaparak, yaşamsal riskleri yargı makamlarının takdirine sunmayı amaçlıyoruz. Tedavi sürecinin ciddiyeti ve cezaevi koşullarının yarattığı hayati tehlikeler göz önüne alındığında, hukuka ve vicdana uygun bir tahliye kararı verilmesini umuyoruz."