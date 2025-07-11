Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, bugün yapılacak tutukluluk incelemesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Hukuka ve vicdana uygun bir tahliye kararı verilmesini umuyoruz” dedi.

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Başkan Çalık’ın sağlık durumuna dair de bilgi veren Koçhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müvekkilinin İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

"Murat Çalık’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi halen devam etmektedir"

Şimdiye kadar yapılan tutukluluk inceleme duruşmalarına yalnızca SEGBİS aracılığıyla katılım sağlandığını ifade eden Koçhan, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın İzmir eğitim ve araştırma Hastanesi’nin koroner yoğun bakım ünitesinde tedavisi halen devam etmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen tutukluluk inceleme duruşmalarına, avukatları olarak bizler katılamadık; duruşmalar yalnızca müvekkilin hastaneden SEGBİS aracılığıyla bağlanması suretiyle gerçekleştirildi.

"Yaşamsal riskleri yargı makamlarının takdirine sunmayı amaçlıyoruz"

Yarın yapılacak tutukluluk incelemesine bu kez bizlerin de katılımı mümkün olursa, müvekkilimizin güncel sağlık durumu hakkında doğrudan bilgilendirme yaparak, yaşamsal riskleri yargı makamlarının takdirine sunmayı amaçlıyoruz. Tedavi sürecinin ciddiyeti ve cezaevi koşullarının yarattığı hayati tehlikeler göz önüne alındığında, hukuka ve vicdana uygun bir tahliye kararı verilmesini umuyoruz."