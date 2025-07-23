Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan yeniden kemik iliği alınacak

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın 25 Temmuz günü yeniden kemik iliği alınması kararı çıktı. Operasyon İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılacak.

Gelişmeyi, Çalık'ın sağlık durumunu yakından takip eden CHP'li Çağla Biçer sosyal medya hesabından duyurdu.

Biçer’in paylaşımına göre, daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisinde Çalık’ın blast oranı yüzde 4–5 aralığında raporlandı. Ancak Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda bu oran yüzde 3–4 olarak yer aldı.

Biçer, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisi sonucunda blast oranı %4–5 aralığında raporlanmıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda bu oran %3–4 şeklinde yer aldı.

Adli Tıp Kurumu’nun daha kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere talepte bulunması üzerine, bildiğiniz üzere Başkan Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda, 25 Temmuz 2025 Cuma günü İzmir Şehir Hastanesi’nde yeniden kemik iliği örneklemesi yapılacaktır."

Mehmet Murat Çalık- Bilgilendirme



Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisi sonucunda blast oranı %4–5 aralığında raporlanmıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda bu oran %3–4 şeklinde yer aldı.… — Çağla Biçer (@cagla__bicer) July 23, 2025

Ne oldu?

23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevindeki sağlık durumu kötüleşti. Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Çalık’ın 18 kilo verdiği, lösemi nüksü riski taşıdığı ve daha önce iki kez kanser tedavisi gördüğü biliniyor.

Temmuz ayı başında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık, operasyon sonrası cezaevine nakledildi. 9 Temmuz’da fenalaşan Çalık, cezaevinde anjiyo geçirdi. 16 Temmuz’da ise Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Çalık, tetkiklerin ardından yeniden Buca Cezaevi’ne gönderildi. Son olarak, ileri tetkik için İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Çalık’ın hastane penceresinden kendisini bekleyen annesi Gülseren Çalık’ın endişeli bakışları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Çalık’ın sağlığıyla ilgili tetkikler devam ederken, ailesine verilecek ziyaret izni kararları da netleşti. Edinilenen bilgilere göre, Çalık’ın annesi Gülseren Çalık ve eşi Zehra Çalık için ziyaret izni verildi.

Ayrıca, Çalık’a hastane sürecinde refakat etmesi amacıyla da ablası Yeşim Koçhan’a da refakat izni çıktığı öğrenildi.