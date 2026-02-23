Murat Dalkılıç 'ihbar' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Murat Dalkılıç, savcılıkta verdiği ifadeye ilişkin kamuoyuna yansıyan “çeşitli ihbarlarda bulunduğu” iddiası hakkında açıklamada bulundu.

Dalkılıç tarafından yapılan açıklamada şarkıcı hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

"Haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır"

Yapılan açıklamada, "Bugün bazı yayın organlarında yer alan, Murat Dalkılıç’ın savcılık ifadesinde çeşitli isimler verdiğine yönelik haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu içerikler hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımakta ve Murat Dalkılıç kişilik haklarını açıkça ihlal etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, gerçek dışı ve mesnetsiz haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunulacak olup, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.