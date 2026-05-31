Murat Emir'den açıklama: CHP'nin grup toplantısı yapılacak mı?

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, kurmaylarıyla gerçekleştireceği toplantı için TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’na geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de yapılacak toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı konuşmada dile getirdiği “FETÖ” ve “ajanlık” vurgusu hatırlatılan Emir, şunları söyledi:

“Hiçbir şekilde üzerimize alınmadık. Partimizde de bu tür suçlamalara muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve onun ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış ve eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktalara çekmek anlamlı değildir. Burada sandığına sahip çıkan, kurultay isteyen ve partililerin seçtiği yöneticilere inananlarla sarayın CHP’sini yaratmaya çalışanlar arasında bir mücadele var.”

Emir, grup toplantısına ilişkin ise şunları kaydetti:

“Yönetmeliğimize, tüzüğümüze ve Meclis teamüllerine göre Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul toplantısının saatini, gündemini ve zamanını belirler. Bu yasal zemin 100 yıllık partide böyle işler. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yoktur.”

Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in yeniden grup başkanı seçilmesine ilişkin bir itiraz dilekçesi verdiğinin hatırlatılması üzerine Emir, “O başvurunun içeriğini bilmiyorum ancak bu konuda da bizim için tartışmaya yer yoktur” dedi.