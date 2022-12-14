Murat Hazinedar kimdir? Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbul'a getirildi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Kastamonu'da yakalandı. Beşiktaş Belediye Başkanı olduğu döneme yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Murat Hazinedar, Tosya'da yakalanmasının ardından polis ekiplerinde İstanbul'a getirildi.

Murat Hazinedar kimdir?

Murat Hazinedar, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamlamasının ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Murat Hazinedar, 1997 yılında ise kendi hukuk bürosunu kurdu.

1996 yılında Özlem Hazinedar ile evlenen Murat Hazinedar'ın 1 oğlu var.

Siyasi yaşamına 1986 yılında katıldığı ANAP gençlik kollarında başlayan Murat Hazinedar, 1999 yılında ise CHP'ye katıldı. Ancak Mustafa Sarıgül'ün CHP'den ayrılarak TDH'yi kurmasının ardından 2009'da bu hareketin içinde yer aldı.

2013 yılında Sarıgül'ün yeniden CHP'ye katılması ile birlikte Murat Hazinedar da CHP'ye katıldı ve 2014 yılında CHP'den aday olarak Beşiktaş Belediye Başkanı seçildi.

2016 yılında rutin bir denetimde Beşiktaş Belediyesi'ne dair rüşvet ağının ortaya çıkması ile Murat Hazinedar, başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi, Rıfat Örnek, zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Murat Hazinedar